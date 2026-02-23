Результати 17-го туру УПЛ: поки гранди вигризали очки, в Олександрії - скандал через замерзлий газон

Тріумфальне повернення грандів та осічка "Кривбасу"

Старт весняної частини чемпіонату виявився багатим на події.

Столичне "Динамо" у напруженому протистоянні зуміло мінімально здолати львівський "Рух", забивши єдиний гол наприкінці зустрічі.

Натомість донецький "Шахтар" не залишив шансів іншому львівському клубу - "Карпатам", відправивши у ворота суперника три м’ячі без відповіді.

Лідер зимової паузи, черкаський ЛНЗ, підтвердив свої амбіції впевненою перемогою над "Епіцентром".

Водночас один із претендентів на високі місця, "Кривбас", втратив очки у безгольовому протистоянні з "Металістом 1925".

Також важливі три пункти до свого активу записало "Полісся", яке на виїзді розібралося з "Колосом".

Крижане поле в Олександрії: гра під загрозою технічної поразки

Найбільш резонансна подія туру відбулася поза межами футбольного поля. Поєдинок між "Олександрією" та "Оболонню" було скасовано за годину до старту.

Арбітр Володимир Новохатній після інспекції газону стадіону "Ніка" констатував, що покриття повністю замерзло через аномальні морози (до -20°C).

Керівництво господарів наполягає на форс-мажорі, зазначаючи, що система підігріву не впоралася з екстремальною температурою.

Проте в "Оболоні" категорично відмовилися виходити на поле, посилаючись на критичний ризик травмування гравців.

Тепер подальшу долю матчу та ймовірність технічної поразки для господарів розглядатиме КДК УАФ.

Результати всіх матчів 17-го туру:

"Верес" - "Полтава" - 3:2

"Динамо" - "Рух" - 1:0

"Епіцентр" - ЛНЗ - 0:2

"Металіст 1925" - "Кривбас" - 0:0

"Колос" - "Полісся" - 0:2

"Шахтар" - "Карпати" - 3:0

"Кудрівка" - "Зоря" - 2:2

"Олександрія" - "Оболонь" - скасовано

Турнірна таблиця УПЛ після 17-го туру:

ЛНЗ - 38 очок (17 матчів), 22:8 (різниця голів) "Шахтар" - 38 (17), 45:12 "Полісся" - 33 (17), 28:11 "Динамо" - 29 (17), 36:21 "Кривбас" - 27 (17), 28:24 "Металіст 1925" - 25 (16), 18:12 "Колос" - 25 (17), 17:15 "Зоря" - 24 (17), 21:20 "Верес" - 21 (16), 16:19 "Карпати" - 19 (17), 20:24 "Рух" - 19 (17), 15:24 "Оболонь" - 17 (16), 12:27 "Кудрівка" - 16 (17), 21:32 "Епіцентр" - 14 (17), 18:29 "Олександрія" - 11 (16), 14:28 "Полтава" - 9 (17), 16:41

Наступний тур української Прем'єр-ліги розпочнеться наприкінці лютого 2026 року. Матчі 18-го туру УПЛ пройдуть упродовж 27 лютого - 2 березня.