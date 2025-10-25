ua en ru
Сб, 25 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

После провала - триумф: Забарный вытащил ПСЖ, а Цыганков и Ванат покоряют "Жирону"

Суббота 25 октября 2025 20:33
UA EN RU
После провала - триумф: Забарный вытащил ПСЖ, а Цыганков и Ванат покоряют "Жирону" Илья Забарный (фото: Getty Imagas)
Автор: Екатерина Урсатий

Четыре украинца отличились в европейских чемпионатах: Цыганков и Ванат дебютировали в "Жироне", Таловеров и Забарный отличились в матчах за клубы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

Цыганков и Ванат впервые вместе в "основе" "Жироны": не удержали победу

Украинские легионеры Виктор Цыганков и Владислав Ванат впервые вышли вместе в стартовом составе "Жироны" на матч 10-го тура испанской Примеры против "Реала" Овьедо.

Цыганков, который восстанавливается после травмы и пропустил шесть матчей, сыграл на позиции правого вингера. Ванат вышел на острие атаки.

Оба футболиста провели на поле 59 минут, после чего были заменены. На момент замены счет был 0:2 в пользу "Жироны".

Матч завершился ничьей 3:3. Каталонцы, сумевшие выйти вперед благодаря дублю Кристиана Стуани (который заменил Ваната), не удержали преимущество и пропустили гол на седьмой компенсированной минуте.

"Жирона" остается на последней позиции в турнирной таблице чемпионата Испании, имея 7 очков после 10 поединков.

Следующий матч команда проведет 28 октября в Кубке Испании против "Констансии".

Таловеров сыграл полный матч за "Сток Сити" в непривычной роли

Защитник Максим Таловеров впервые сыграл полный матч за "Сток Сити" в 12-м туре английского Чемпионшипа.

В противостоянии с "Портсмутом" украинец, который присоединился к клубу летом 2025 года, вышел в стартовом составе на позиции правого защитника.

Это был лишь второй матч Таловерова за основную команду. Предыдущее выступление состоялось еще в Кубке лиги, после чего игрок не участвовал в сентябрьских и октябрьских матчах клуба.

"Сток Сити" победил 1:0 благодаря автоголу защитника "Портсмута" на 70-й минуте.

Украинец получил желтую карточку на 87-й минуте, но доиграл матч до конца. Следующую игру "Сток Сити" проведет 1 ноября против "Бристоль Сити".

Забарный помог ПСЖ победить и укрепить лидерство

Защитник Илья Забарный, несмотря на неудачные матчи ранее (результативная ошибка в чемпионате и удаление в Лиге чемпионов), снова попал в стартовый состав ПСЖ на поединок 9-го тура чемпионата Франции против "Бреста".

Главный тренер парижан Луис Энрике доверил украинцу место в паре центральных защитников, и Забарный провел на поле все 90 минут. ПСЖ одержал уверенную победу 3:0 (дубль Ашрафа Хакими и гол Дезире Дуэ).

Эта победа позволила ПСЖ сохранить лидерство в Лиге 1, имея 20 очков после девяти матчей.

Ранее мы сообщили о первом рейтинге претендентов на "Золотой мяч" 2026 года.

Также рассказали о свежем рейтинге самых дорогих футбольных клубов мира и Украины.

Кроме того, узнайте, почему Довбик окончательно решил уйти из "Ромы".

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Футбол
Новости
Украина может сбивать реактивные КАБы РФ, - Игнат
Украина может сбивать реактивные КАБы РФ, - Игнат
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию