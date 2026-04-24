Новая роль легенды: экс-звезда "Шахтера" и сборной Украины Марлос получил неожиданную должность в Бразилии

Натурализованный бразилец Марлос, который десять лет провел в УПЛ и играл за национальную команду Украины, у себя на родине присоединился к структуре клуба "Парана".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФК "Парана" .

Новые обязанности легенды

В "Паране" 37-летний экс-вингер "горняков" занял должность технического координатора молодежного направления. Он будет курировать тренировочный процесс юношеских команд и лично следить за прогрессом воспитанников академии.

Марлос уже успел поделиться планами в комментарии официальному сайту клуба. Его цель - не только готовить атлетов, но и помогать в воспитании личностей, передавая свой огромный опыт выступлений в Лиге чемпионов.

Где сейчас выступает "Парана"

Футбольный клуб "Парана", созданный в 1989 году путем слияния команд "Пинейрос" и "Колорадо" - является третьим в своем штате по количеству чемпионских титулов и численности армии болельщиков. По этим показателям он уступает лишь "Коритибе" и "Атлетико Паранаэнсе".

Сейчас клуб переживает не лучшие времена, выступая во втором дивизионе Лиги Параненсе (пятый по силе уровень бразильского футбола). Однако в текущем сезоне команда лидирует в турнирной таблице и уже гарантировала себе место в плей-офф за выход в высший дивизион.

Марлос на новой должности (фото: ФК "Парана")

Кто такой Марлос

Воспитанник футбольного клуба "Коритиба". На родине также играл за "Сан-Паулу", затем провел год в уругвайском "Рентистасе".

В 2012 году оказался в Украине, где сначала провел два сезона в харьковском "Металлисте". А с 2014 до 2021 года защищал цвета донецкого "Шахтера". В составе "горняков" выиграл 12 трофеев, в том числе четыре раза становился чемпионом Украины.

28 сентября 2017 года получил украинское гражданство. Сыграл за сборную Украины 27 матчей, забил один гол и отдал шесть результативных передач. В составе "сине-желтых" был участником Евро-2020.

В начале 2022-го Марлос покинул Украину и вернулся в Бразилию. Там в течение года выступал за "Атлетико Паранаэнсе". В мае 2024 года футболист официально завершил карьеру.