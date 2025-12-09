ua en ru
Ребел Уилсон во второй раз станет мамой: ее жена беременна

Вторник 09 декабря 2025 11:24
Автор: Иванна Пашкевич

Австралийская актриса Ребел Уилсон и ее жена Рамона Агрума сообщили радостную новость - пара ожидает второго общего ребенка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram супругов.

Рамона опубликовала серию фотографий из Диснейленда, где они с Уилсон позируют на аттракционе, а также добавила фото их дочери Ройс в младенческом возрасте и видео с положительным тестом на беременность и округлым животиком.

"До... Второй ребенок уже в пути", - добавила она в заметке.

Впоследствии пара опубликовала совместный пост с теплым обращением.

"Самая счастливая новость в нашей семье. Нас скоро будет четверо! Второй ребенок уже в пути. Я люблю тебя @rebelwilson", - написала Агрума.

Ребел Уилсон и Рамона Агрума поженились в сентябре 2024 года. Пара уже воспитывает дочь Ройс Лилиан Элизабет Уилсон, которая родилась путем суррогатного материнства в ноябре 2022 года.

Еще до публичного объявления своих отношений в 2022 году Уилсон откровенно говорила о своем стремлении стать мамой.

"Я бы очень хотела иметь семью. Сейчас я просто стремлюсь к этому сама из-за биологических часов. Если я встречу нужного человека - прекрасно", - говорила Уилсон в комментарии PEOPLE.

"Здорово, что такая технология существует. У вас так много вариантов с суррогатным материнством и донорством спермы", - добавляла актриса.

Также Уилсон ранее рассказывала, как Рамона отреагировала на новость о первой беременности суррогатной матери.

"Мне пришлось сказать ей: "У меня есть суррогатная мать, и она беременна", - вспоминала Уилсон.

"Рамона просто сказала: "Я люблю тебя, и я буду любить твоего ребенка так же сильно", - добавила она.

