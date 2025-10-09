Ракицкий сыграл Зидана, ударив соперника головой: скандальный эпизод из Первой лиги (видео)

Центральный защитник и капитан одесского "Черноморца" Ярослав Ракицкий не доиграл до финального свистка в поединке 10-го тура Первой лиги против сумской "Виктории". Опытный защитник оставил свою команду в меньшинстве из-за эмоциональной вспышки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию поединка.
На 37-й минуте встречи Ракицкий получил первое предупреждение, а после перерыва - не сдержался в борьбе с фланговым защитником "Виктории" Денисом Рябым.
На 69-й минуте после единоборства, капитан "моряков" ударил оппонента головой в лицо. Арбитр немедленно показал вторую желтую карточку, которая автоматически превратилась в красную.
Подобный эпизод напомнил легендарный инцидент с участием Зинедина Зидана на чемпионате мира 2006 года, когда француз также был удален за удар головой соперника.
Видео скандального эпизода на - 1:43:46
"Черноморец", который является лидером в Первой лиге, был явным фаворитом противостояния. Но, оставшись в меньшинстве, едва не проиграл.
В компенсированное время вратарь "моряков" Аниагбосо совершил спасительный сейв, сохранив для своей команды ничью 0:0.
Это лишь второй случай за 10 матчей, когда одесситы не сумели переиграть соперников. Имея в активе 8 побед при 2-х ничьих и идя без поражений, одесситы возглавляют турнирную таблицу второго по силе дивизиона отечественного футбола. Солидером является черновицкая "Буковина", у которой такие же показатели.
Ярослав Ракицкий и его жертва (скриншот с трансляции матча)
В нынешнем сезоне 36-летний Ракицкий провел 11 матчей за "Черноморец" во всех турнирах, забил один гол и отдал результативную передачу.
Из-за удаления он пропустит как минимум следующий матч команды - 13 октября против "Прикарпатья" в Ивано-Франковске. Но не исключено, что дисквалификация может быть и более строгой.
Ранее мы писали, как в сборной Украины объяснили дисквалификацию лидера на ЧМ U-20.
Также мы сообщили, что в "Динамо" заметили загадочного форварда-новичка.