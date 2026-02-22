Ракета РФ разрушила дом Остапчука: жена ведущего резко обратилась к его бывшей

Что сказала Горняк о поврежденном доме

Коттедж, который телеведущий в свое время строил вместе с бывшей женой Кристиной Горняк, получил серьезные повреждения.

Именно нотариус первой сообщила о последствиях обстрела.

Кристина Горняк сообщила о поврежденном доме (скриншот)

Она обнародовала фото, на котором видно дом, посеченный обломками, и отметила, что сооружение сильно пострадало.

"Нет человека в нашей стране, кого бы не задела война. Дошла и моя очередь. Единственное, что я могу сказать, что это деньги, которые не стоят на уровне с человеческой жизнью, которые забирает война. Мне очень грустно, но ничего не могу изменить. Только принимать последствия. В нашем коттеджном городке все живы, люди - самое ценное. Дом не видела, но говорят пострадал сильно. Значит эта история должна была иметь такое завершение", - прокомментировала Кристина.

Кристина Горняк сообщила о поврежденном доме (скриншот)

Реакция жены Остапчука

Сам Владимир Остапчук пока не комментирует ситуацию. Зато высказалась его нынешняя жена Екатерина Полтавская.

Она заявила, что дом фактически уничтожен и после вражеского "прилета" от него ничего не осталось.

Полтавская также раскритиковала слова Кристины Горняк о том, что "дошла очередь до меня".

По ее мнению, именно Остапчук потерял жилье, ведь он финансировал строительство.

"Война задела всех. Теперь дошла очередь и до меня", - как ты можешь вообще такое писать? Куча людей потеряли все, на что зарабатывали всю жизнь, а ты "потеряла" половину дома, в который не вкладывала ни гривны и имела право на него претендовать только потому, что была полтора года чьей-то женой? Хоть бы постеснялась приравнивать себя к людям, которые действительно потеряли свое жилье", - выдала Полтавская.

Екатерина Остапчук обратилась к Горняк (скриншот)

Кроме того, жена телеведущего припомнила, что ранее появлялся покупатель, заинтересованный в приобретении коттеджа.

Однако тогда, по ее словам, Кристина отказалась продавать дом, так как считала предложенную сумму слишком низкой.

"Это Вова потерял единственное свое жилье, не ты. Он купил его за свои деньги. И она, имея свое жилье, не дала Вове продать этот дом и поделить средства пополам, чтобы он мог хоть какие-то деньги вернуть себе. Просто дождалась, пока дома не стало", - возмутилась Полтавская.

Екатерина Остапчук обратилась к Горняк (скриншот)

Напомним, в 2021 году Владимир Остапчук вместе с Кристиной Горняк начали строить дом в селе Вишенки Киевской области.

Впоследствии супруги развелись, и долгое время они не могли прийти к согласию относительно дальнейшей судьбы недвижимости.

В итоге бывшие партнеры договорились выставить дом на продажу и поделить полученные средства поровну.