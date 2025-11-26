ua en ru
Ср, 26 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Саливанчук заявила о желании пойти на фронт: "Многие наши девушки служат"

Среда 26 ноября 2025 14:17
UA EN RU
Саливанчук заявила о желании пойти на фронт: "Многие наши девушки служат" Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская актриса Анна Саливанчук призналась, что во время полномасштабной войны серьезно задумывалась о службе на фронте.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина, отвечая на вопрос о роли своей мечты.

Так, звезда отметила, что хотела бы сыграть военную, однако считает, что такая роль должна появиться уже после завершения войны.

"Военную, которая служит. Но не сейчас, я бы хотела это сыграть после войны, когда уже будет окончание и мы сможем снять фильм о том, что было и как оно закончилось. Потому что сейчас еще нет конца у этого фильма", - сказала Саливанчук.

По словам актрисы, ее особенно трогают истории женщин, которые оставили детей и стали на защиту Украины.

Саливанчук заявила о желании пойти на фронт: &quot;Многие наши девушки служат&quot;Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

"Мне бы хотелось сыграть роль военной, которая оставила своих детей и пошла воевать, которая постоянно о них думает, страдает, но при этом хочет спасти жизни всех украинцев. Это было бы интересно. Много наших девушек служит, много среди них мам. Я смотрела с ними интервью и горжусь ими", - поделилась знаменитость.

Анна также призналась, что в начале полномасштабного вторжения сама серьезно размышляла над возможностью пойти на фронт.

Однако ее остановил возраст младшего сына.

"Я, если честно, когда началась война, тоже об этом думала, просто моему младшему сыну было только год и два месяца, и это было бы вообще... Если бы они были взрослые, возможно, я бы тоже психанула, если честно", - сказала Саливанчук.

Саливанчук заявила о желании пойти на фронт: &quot;Многие наши девушки служат&quot;Анна Саливанчук с сыновьями (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Анна Саливанчук Звезды шоу-бизнеса Мобилизация в Украине
Новости
Трамп отрицает, что устанавливал дедлайн для заключения "мирной сделки" по Украине
Трамп отрицает, что устанавливал дедлайн для заключения "мирной сделки" по Украине
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины