RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Провал на Олимпиаде-2026: как украинские лыжники проиграли командный спринт

Анастасия Никон (фото: НОК Украины)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Украины по лыжным гонкам не смогла преодолеть квалификационный барьер в командном спринте на зимних Олимпийских играх 2026 года. Как женский, так и мужской дуэты финишировали за пределами топ-15.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.

Читайте также: История со "шлемом памяти" Гераскевича получила продолжение, несмотря на решение МОК

Женская команда: доминирование Швеции и вылет украинок и вылет украинцев

В женской части соревнований Украину представляли Анастасия Никон и София Шкатула.

В забеге вольным стилем наши спортсменки продемонстрировали 20-е время среди 26 заявленных коллективов.

Для выхода в решающую стадию турнира необходимо было попасть в число 15 лучших команд, однако украинкам не хватило скорости для борьбы с лидерами.

Лучший результат в квалификации подтвердили главные претендентки на "золото" - представительницы Швеции Йонна Сундлинг и Майя Дальквист.

Вторую и третью позиции заняли лыжницы из Финляндии (Ясми Йонсу / Ясмин Кахара) и Канады (Элисон Меки / Лилиан Ганьон) соответственно.

Финальный этап, где каждая участница будет преодолевать по три отрезка дистанции, начнется в 12:45 по киевскому времени.

Мужской спринт: сенсация от США и результат Драгуна и Лисогора

Аналогичная судьба постигла и мужскую команду. Дмитрий Драгун и Александр Лисогор заняли 23-е место в итоговом протоколе квалификации среди 27 сборных. Этот показатель не позволил украинцам продолжить выступления в финальной части Игр.

Главной неожиданностью утренней сессии стало выступление американского дуэта.

Бен Огден и Гас Шумахер сумели опередить титулованных норвежцев (Айнар Хедегарт / Йоханнес Клебо) и хозяев трассы - итальянцев (Элия Барп / Федерико Пеллегрино), которые считались фаворитами забега.

Борьба за медали среди мужчин начнется в 13:15 по Киеву. Формат финала предусматривает по три этапа для каждого из двух членов команды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины