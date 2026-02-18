Провал на Олімпіаді-2026: як українські лижники програли командний спринт

Жіноча команда: домінування Швеції та виліт українок

У жіночій частині змагань Україну представляли Анастасія Нікон та Софія Шкатула.

У забігу вільним стилем наші спортсменки продемонстрували 20-й час серед 26 заявлених колективів.

Для виходу у вирішальну стадію турніру необхідно було потрапити до числа 15 найкращих команд, проте українкам не вистачило швидкості для боротьби з лідерами.

Найкращий результат у кваліфікації підтвердили головні претендентки на "золото" - представниці Швеції Йонна Сундлінг та Майя Дальквіст.

Другу та третю позиції посіли лижниці з Фінляндії (Ясмі Йонсу / Ясмін Кахара) та Канади (Елісон Мекі / Ліліан Ганьон) відповідно.

Фінальний етап, де кожна учасниця долатиме по три відрізки дистанції, розпочнеться о 12:45 за київським часом.

Чоловічий спринт: сенсація від США та результат Драгуна і Лісогора

Аналогічна доля спіткала і чоловічу команду. Дмитро Драгун та Олександр Лісогор посіли 23-тє місце у підсумковому протоколі кваліфікації серед 27 збірних. Цей показник не дозволив українцям продовжити виступи у фінальній частині Ігор.

Головною несподіванкою ранкової сесії став виступ американського дуету.

Бен Огден та Гас Шумахер зуміли випередити титулованих норвежців (Айнар Хедегарт / Йоханнес Клебо) та господарів траси - італійців (Елія Барп / Федеріко Пеллегріно), які вважалися фаворитами забігу.

Боротьба за медалі серед чоловіків розпочнеться о 13:15 за Києвом. Формат фіналу передбачає по три етапи для кожного з двох членів команди.