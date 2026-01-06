"Просто закипала". Руслана честно рассказала о ревности и спорах с мужем

Певица Руслана Лыжичко поделилась подробностями личной жизни и призналась, каковы ее отношения с мужем Александром. Артистка рассказала о причинах споров в паре, эмоциональной близости и присуща ли им ревность.

Что сказала Руслана об отношениях с мужем

Артистка с особым трепетом говорит о муже Александре Ксенофонтове, с которым замужем с 1995 года. По ее словам, отношения никогда не были тихими. Наоборот - споры стали частью творческой жизни.

"Люди, которые нас очень хорошо знают, не слышали, чтобы у нас хоть один разговор был без спора. На все, что я говорю, он скажет: "Нет". На все, что он говорит, я тоже самое скажу. Но это реально спор двух креативных и амбициозных людей. У нас именно в этих спорах всегда рождаются идеи, которые того стоят", - поделилась она.

Руслана с мужем Александром (скриншот)

В то же время звезда подчеркнула, что за более чем 20 лет совместной жизни и сотрудничества между ними с любимым остались сильные чувства.

"На самом деле мы очень любим друг друга. Когда вижу, как его машина едет за воротами, всегда помолюсь ему в дорогу, про себя скажу: "Саша, возвращайся поскорее". У нас остались эти трогательные отношения", - рассказала Руслана.

Также она раскрыла, как заботится о муже.

В будни, наверное, как у всех. Единственное, что я за Сашей ухаживаю очень. Я ему готовлю очень крутые завтраки для здоровья, разные настойки прополюса, отвар ромашки с полыни. Обязательно ему семена льна отварю, дам полезные витаминки. Обязательно ему заварю карпатский чай, положу немножко меда, имбирь и заставлю его это все, а он: "О, Боже, нет". Я говорю: "Саш, давай, это твое здоровье", - поделилась артистка.

Руслана Лыжичко (фото: facebook.com/ruslana.official)

Присутствует ли ревность в браке Русланы

Звезда призналась, что они с любимым могут ревновать друг друга, но не выказывать этого. Она привела пример, при каких обстоятельствах это может происходить.

"Когда мы помогали Азербайджану на "Евровидении", он давал советы артистам. Девушки участвовали. Не дай Бог бы я услышала, что это хоть каким-то там отдельным словом подобно тому, что он говорит мне. Я просто закипала", - призналась она.



Что известно о браке Русланы и Александра

Напомним, отношения пары начались с профессионального взгляда, когда артистка обратилась к нему за советом. Они стали друзьями, а затем между ними возникли чувства.

Уже в декабре 1995 года они поженились. Детей у них нет, но ранее звезда рассказывала о неудачных попытках стать мамой и надежду на пополнение в семье.