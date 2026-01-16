"Приехали к своим": Тина Кароль и Жадан встретились с украинскими воинами в Славянске (фото)

Певица Тина Кароль, которая ранее избегала поездок в районы вблизи линии фронта, на этот раз приехала в прифронтовой Славянск Донецкой области. В поездке ее сопровождал писатель, поэт и военнослужащий 13-й бригады НГУ "Хартия" Сергей Жадан.
Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина.
Кадрами с визита в Славянск Жадан поделился в своем Instagram.
Он рассказал, что вместе с артисткой наведались к бойцам 18-й Славянской бригады Нацгвардии, которая сейчас входит в состав корпуса "Хартия".
"В последние месяцы несколько раз приезжали к славянцам, каждый раз это новые истории и новые знакомства. Бригада защищает город, бойцы и командиры держат позиции", - рассказал он.
Во время поездки Кароль и Жадан также встретились с командиром бригады - Героем Украины, полковником Геннадием Куцым.
"Интересно было послушать мнения комбрига - о ситуации на фронте и в тылу, об изменениях в психологии бойцов, о городе, который бригада охраняет", - признался Жадан.
Кроме встреч и общения с военными, для хорунжей службы передали около сотни книг, которые собрали в рамках инициативы "Библиотека хартийца" при поддержке украинских издателей.
Также Жадан опубликовал совместный снимок с Тиной Кароль и бойцами у стелы Славянска.
"Приехали к своим", - лаконично подписал снимок он.
Похожий кадр с этого же места певица обнародовала и у себя.
Кроме фото, Кароль показала видео с антидронового тоннеля и уточнила, что приехала в Славянск, в частности, для съемок новых выпусков своего YouTube-проекта "Дом звукозаписи".
Напомним, ранее основатель "Культурного десанта" Коля Серга рассказывал, что Тина Кароль якобы обещала выступить перед военными, однако за день до концерта отказалась.
Музыкант Саша Чемеров, который также приобщен к инициативе, подтверждал эту информацию и утверждал, что певица якобы обещала передать на фронт автомобиль, но этого не сделала.
Вас может заинтересовать:
При написании материала использовались следующие источники: Instagram Тины Кароль и Сергея Жадана.