RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

"Приехали к своим": Тина Кароль и Жадан встретились с украинскими воинами в Славянске (фото)

Тина Кароль и Сергей Жадан в Славянске (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Тина Кароль, которая ранее избегала поездок в районы вблизи линии фронта, на этот раз приехала в прифронтовой Славянск Донецкой области. В поездке ее сопровождал писатель, поэт и военнослужащий 13-й бригады НГУ "Хартия" Сергей Жадан.

Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина.

Кадрами с визита в Славянск Жадан поделился в своем Instagram.

Он рассказал, что вместе с артисткой наведались к бойцам 18-й Славянской бригады Нацгвардии, которая сейчас входит в состав корпуса "Хартия".

"В последние месяцы несколько раз приезжали к славянцам, каждый раз это новые истории и новые знакомства. Бригада защищает город, бойцы и командиры держат позиции", - рассказал он.

Тина Кароль и Сергей Жадан приехали в Славянск (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Во время поездки Кароль и Жадан также встретились с командиром бригады - Героем Украины, полковником Геннадием Куцым.

"Интересно было послушать мнения комбрига - о ситуации на фронте и в тылу, об изменениях в психологии бойцов, о городе, который бригада охраняет", - признался Жадан.

Кроме встреч и общения с военными, для хорунжей службы передали около сотни книг, которые собрали в рамках инициативы "Библиотека хартийца" при поддержке украинских издателей.

Также Жадан опубликовал совместный снимок с Тиной Кароль и бойцами у стелы Славянска.

"Приехали к своим", - лаконично подписал снимок он.

Тина Кароль и Сергей Жадан приехали в Славянск (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Похожий кадр с этого же места певица обнародовала и у себя.

Тина Кароль в Славянске (фото: instagram.com/tina_karol)

Кроме фото, Кароль показала видео с антидронового тоннеля и уточнила, что приехала в Славянск, в частности, для съемок новых выпусков своего YouTube-проекта "Дом звукозаписи".

Тина Кароль и Сергей Жадан приехали в Славянск (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Напомним, ранее основатель "Культурного десанта" Коля Серга рассказывал, что Тина Кароль якобы обещала выступить перед военными, однако за день до концерта отказалась.

Музыкант Саша Чемеров, который также приобщен к инициативе, подтверждал эту информацию и утверждал, что певица якобы обещала передать на фронт автомобиль, но этого не сделала.

Вас может заинтересовать:

При написании материала использовались следующие источники: Instagram Тины Кароль и Сергея Жадана.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тина КарольСергей ЖаданВойна в УкраинеЗвезды шоу-бизнеса