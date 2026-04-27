Приходько поплатилась за заявления о "киевском русском языке": в Черновцах отменили ее концерт

Заявление о "киевском русском"

В своем Threads певица опубликовала пост, где заявила о языке общения.

"Привет, я Анастасия Приходько и я говорю на киевском русском языке. Вопросы?", - выдала артистка.

Это вызвало массовую реакцию. К обсуждению присоединились и другие публичные личности, многие из которых негативно восприняли такую позицию.

Часть пользователей даже предположила, что страницу могли взломать:

Цей ваш "кіевскій рускій язік" зараз в одній кімнаті з вами?

Називати російську ''київською'' - це як назвати окупантів туристами

Що ж ви так вперто всім доводите свою неадекватність? Здайтесь вже психіатру нарешті… це як назвати окупантів туристами

Ти просто войовничо відстоюєш своє зросійщення і це шлях в нікуди

Ана не панімаєт значєнія слова "нісенітниця", у нєйо чєлюсть рускагаварящая

Приходько в очередной раз попала в языковой скандал (скриншот)

Попытка объяснения и отмена концерта в Черновцах

После волны критики артистка опубликовала еще одно сообщение, уточнив свою позицию.

"Привет, я Анастасия Приходько. Для особо возбужденных, я говорю и на родном языке - украинском. Вопросы?", - написала певица.

Однако это не изменило реакцию аудитории. Пользователи продолжили критиковать ее за "двуязычие" и отмечали, что новое сообщение не нивелирует предыдущего.

Некоторые комментаторы также начали исправлять языковые ошибки певицы.

В комментариях также начали появляться призывы отменить концерт в Черновцах, который планировался в центре Миколайчука.

В конце концов выступление было отменено.

Культурно-художественный центр имени Ивана Миколайчука не заключил договор с организаторами концерта.

В заведении отметили, что их позиция неизменна - поддержка украинской культуры, языка и ценностей, за которые сейчас борется страна.

Там подчеркнули важность сохранения пространства, что соответствует принципам уважения к украинской идентичности, обществу и посетителям.

В Черновцах отменили концерт Приходько (скриншот с instagram.com/mykolaichukcentre)

По словам представителя певицы, причиной стал общественный резонанс и бойкот со стороны жителей.

"Произошел определенный мини-скандал: Анастасия планировала приехать в Черновцы, но жители сказали "нет" и байкотировали, поэтому команда приняла решение полностью отменить концерт, чтобы не быть триггером... Искать другое место не будем", - пояснил он в комментарии "Суспільне Чернівці".

"Языковой вопрос сегодня является триггерным. Вопрос один - это когда люди успокоятся, чтобы Анастасия смогла приехать с концертом в Черновцы", - добавил представитель Приходько.

Также сообщалось об отмене концерта в городе Новоднестровск. В то же время это решение было принято еще до языкового скандала - причиной назвали низкую продажу билетов.

Таким образом запланированное выступление на 6 мая 2026 года официально не состоится.

К слову, ранее вышло интервью на YouTube-канале РБК-Украина LIFE, где Анастасия Приходько рассказала о воспитании детей, проблемах со сном, завершении карьеры в РФ и своем видении завершения войны в 2028 году.