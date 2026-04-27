Приходько поплатилась за заявления о "киевском русском языке": в Черновцах отменили ее концерт

Певица Анастасия Приходько оказалась в центре языкового скандала в соцсети Threads, который перерос в публичный конфликт и завершился отменой ее концерта в Черновцах.
В своем Threads певица опубликовала пост, где заявила о языке общения.
"Привет, я Анастасия Приходько и я говорю на киевском русском языке. Вопросы?", - выдала артистка.
Это вызвало массовую реакцию. К обсуждению присоединились и другие публичные личности, многие из которых негативно восприняли такую позицию.
Часть пользователей даже предположила, что страницу могли взломать:
После волны критики артистка опубликовала еще одно сообщение, уточнив свою позицию.
"Привет, я Анастасия Приходько. Для особо возбужденных, я говорю и на родном языке - украинском. Вопросы?", - написала певица.
Однако это не изменило реакцию аудитории. Пользователи продолжили критиковать ее за "двуязычие" и отмечали, что новое сообщение не нивелирует предыдущего.
Некоторые комментаторы также начали исправлять языковые ошибки певицы.
В комментариях также начали появляться призывы отменить концерт в Черновцах, который планировался в центре Миколайчука.
В конце концов выступление было отменено.
Культурно-художественный центр имени Ивана Миколайчука не заключил договор с организаторами концерта.
В заведении отметили, что их позиция неизменна - поддержка украинской культуры, языка и ценностей, за которые сейчас борется страна.
Там подчеркнули важность сохранения пространства, что соответствует принципам уважения к украинской идентичности, обществу и посетителям.
По словам представителя певицы, причиной стал общественный резонанс и бойкот со стороны жителей.
"Произошел определенный мини-скандал: Анастасия планировала приехать в Черновцы, но жители сказали "нет" и байкотировали, поэтому команда приняла решение полностью отменить концерт, чтобы не быть триггером... Искать другое место не будем", - пояснил он в комментарии "Суспільне Чернівці".
"Языковой вопрос сегодня является триггерным. Вопрос один - это когда люди успокоятся, чтобы Анастасия смогла приехать с концертом в Черновцы", - добавил представитель Приходько.
Также сообщалось об отмене концерта в городе Новоднестровск. В то же время это решение было принято еще до языкового скандала - причиной назвали низкую продажу билетов.
Таким образом запланированное выступление на 6 мая 2026 года официально не состоится.
