"Должны показать свою силу с первой минуты". Ребров об особенности противостояния с Азербайджаном

"Реагируем на неудачи хорошими матчами"

Комментируя предстоящий поединок, Ребров вспомнил первую встречу с Азербайджаном, которая завершилась ничьей (1:1), и отметил, что на этот раз ожидает другой игры.

"Во-первых, тогда очень мешало поле. Многие игроки проводили первый матч за сборную, было волнение. Сейчас, после Исландии, ребята выйдут более уверенными. Мы всегда хорошо реагируем на неудачи - когда проигрываем, потом показываем хорошую игру.

Надеюсь, что завтра ребята с первой минуты покажут нашу силу и докажут, что эти очки для нас гораздо важнее, чем для Азербайджана", - сказал Ребров.

Проблема второй игры

Тренер также рассказал, как сборная планирует избежать спадов во второй игре международного цикла, ведь раньше "сине-желтые" часто проводили вторые матчи слабее.

"Я уверен, мы в одинаковых условиях с Азербайджаном. Но для нас эта игра гораздо важнее. В некоторых матчах мы уже доказали, что можем показывать качественный футбол и во второй игре. Ребята сосредоточены на результате - завтра они должны показать максимум", - отметил наставник.

Будет ли играть Ярмолюк

Ребров также прокомментировал физическое состояние полузащитника "Брентфорда" Егора Ярмолюка, который пропустил матч с Исландией из-за проблем со здоровьем.

"Ярмолюк тренировался в общей группе вчера и сегодня. Посмотрим завтра, будет ли он готов на 100%. Это очень важно, чтобы все были готовы полностью", - отметил тренер.

Больше вариантов в штрафной

Отдельно Ребров остановился на игре команды в атаке. По его словам, сборная сделала выводы из первой встречи с Азербайджаном.

"Когда мы анализировали игру в Баку, увидели, что немного игроков оказывались в штрафной площадке. С Исландией было совсем иначе - во время голов там было достаточно футболистов. Важно, чтобы игроки создавали больше вариантов в завершающей фазе и верили, что мяч попадет именно к ним", - подчеркнул главный тренер.

Когда играет сборная Украины

Матч Украина - Азербайджан состоится в понедельник, 13 октября, в Кракове. Начало игры - в 21:45 по киевскому времени.

После трех туров в группе D сборная Украины имеет четыре очка и занимает второе место, уступая лишь Франции (9 очков). Третьей с 3-мя пунктами идет Исландия. На последней строчке - будущий соперник, Азербайджан. Свой единственный балл команда взяла в первой встрече с Украиной. В том же матче азербайджанцы забили свой единственный гол в отборе ЧМ-2026.