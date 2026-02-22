Повалий выдала очередное скандальное заявление: размечталась о "российском" Киеве

Какой новый бред выдала Повалий

Исполнительница озвучила нарративы, которые полностью повторяют риторику российской пропаганды.

По ее словам, она хотела бы вернуть себе жилье, которое ранее конфисковали в Украине, тогда как будущее самой страны ее не волнует.

В частности, она заговорила о так называемом "воссоединении славянских народов" и заявила, что якобы именно это может принести миру добро.

"Не знаю, будет ли Украина. Мне нужно, чтобы Киев был наш, русский. Моя миссия - воссоединение славянских народов. Я считаю, что основа славянских людей - это доброта. Когда мы воссоединимся, когда в нашу семью вернутся все сестры (Малая Россия, Белая Россия (слава Богу, с нами) и Великая Россия), тогда на планете воцарится добро", - заявила Повалий.

Таисия Повалий наговорила бред о будущем Украины (скриншот из видео)

Фактически такими словами певица поддержала идею оккупации украинской столицы российскими войсками.

Она также повторила пропагандистский тезис о так называемом "едином народе" и заявила, что ее миссия - якобы "говорить правду".

Кроме того, певица утверждала, что украинцы якобы "зазомбированы", а украинские медиа с 2014 года якобы "говорят гадости о России и ее лидерах".

Что известно о позиции Повалий

Таисия Повалий родилась и выросла в Киевской области. В 2000-х годах она строила карьеру как в Украине, так и в России, записывая дуэты с российскими артистами, в частности Николаем Басковым и Стасом Михайловым.

После Революции достоинства 2014 года певица фактически переехала в РФ, где продолжила выступать и участвовать в российских телешоу.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину она открыто поддержала политику Кремля и неоднократно появлялась на российском телевидении.

Таисия Повалий (фото: российские СМИ)

С 2022 года артистка находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В сентябре 2024 года Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд о конфискации ее активов.

Уже 23 октября того же года суд принял решение передать имущество Повалий в собственность государства.