Певица-предательница Таисия Повалий, которая давно поддерживает российский режим, снова отличилась скандальным заявлением. Артистка выдала пропагандистские тезисы о будущем Украины и даже заявила, что хочет видеть Киев "российским".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью предательницы российскому пропагандистскому медиа.
Исполнительница озвучила нарративы, которые полностью повторяют риторику российской пропаганды.
По ее словам, она хотела бы вернуть себе жилье, которое ранее конфисковали в Украине, тогда как будущее самой страны ее не волнует.
В частности, она заговорила о так называемом "воссоединении славянских народов" и заявила, что якобы именно это может принести миру добро.
"Не знаю, будет ли Украина. Мне нужно, чтобы Киев был наш, русский. Моя миссия - воссоединение славянских народов. Я считаю, что основа славянских людей - это доброта. Когда мы воссоединимся, когда в нашу семью вернутся все сестры (Малая Россия, Белая Россия (слава Богу, с нами) и Великая Россия), тогда на планете воцарится добро", - заявила Повалий.
Фактически такими словами певица поддержала идею оккупации украинской столицы российскими войсками.
Она также повторила пропагандистский тезис о так называемом "едином народе" и заявила, что ее миссия - якобы "говорить правду".
Кроме того, певица утверждала, что украинцы якобы "зазомбированы", а украинские медиа с 2014 года якобы "говорят гадости о России и ее лидерах".
Таисия Повалий родилась и выросла в Киевской области. В 2000-х годах она строила карьеру как в Украине, так и в России, записывая дуэты с российскими артистами, в частности Николаем Басковым и Стасом Михайловым.
После Революции достоинства 2014 года певица фактически переехала в РФ, где продолжила выступать и участвовать в российских телешоу.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину она открыто поддержала политику Кремля и неоднократно появлялась на российском телевидении.
С 2022 года артистка находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.
В сентябре 2024 года Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд о конфискации ее активов.
Уже 23 октября того же года суд принял решение передать имущество Повалий в собственность государства.
