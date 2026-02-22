Повалій видала чергову скандальну заяву: розмріялася про "російський" Київ

Яку нову маячню видала Повалій

Виконавиця озвучила наративи, які повністю повторюють риторику російської пропаганди.

За її словами, вона хотіла б повернути собі житло, яке раніше конфіскували в Україні, тоді як майбутнє самої країни її не хвилює.

Зокрема, вона заговорила про так зване "возз'єднання слов'янських народів" і заявила, що нібито саме це може принести світові добро.

"Не знаю, чи буде Україна. Мені потрібно, щоб Київ був наш, російський. Моя місія - возз'єднання слов'янських народів. Я вважаю, що основа слов'янських людей - це доброта. Коли ми возз'єднаємося, коли в нашу сім'ю повернуться всі сестри (Мала Росія, Біла Росія (слава Богу, з нами) і Велика Росія), тоді на планеті запанує добро", - заявила Повалій.

Таїсія Повалій наговорила маячню про майбутнє України (скріншот з відео)

Фактично такими словами співачка підтримала ідею окупації української столиці російськими військами.

Вона також повторила пропагандистську тезу про так званий "єдиний народ" і заявила, що її місія - нібито "говорити правду".

Крім того, співачка стверджувала, що українці нібито "зазомбовані", а українські медіа з 2014 року буцімто "говорять гидоту про Росію та її лідерів".

Що відомо про позицію Повалій

Таїсія Повалій народилася та виросла на Київщині. У 2000-х роках вона будувала кар’єру як в Україні, так і в Росії, записуючи дуети з російськими артистами, зокрема Миколою Басковим та Стасом Михайловим.

Після Революції гідності 2014 року співачка фактично переїхала до РФ, де продовжила виступати та брати участь у російських телешоу.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона відкрито підтримала політику Кремля та неодноразово з’являлася на російському телебаченні.

Таїсія Повалій (фото: російські ЗМІ)

З 2022 року артистка перебуває під санкціями Ради національної безпеки і оборони України.

У вересні 2024 року Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо конфіскації її активів.

Вже 23 жовтня того ж року суд ухвалив рішення передати майно Повалій у власність держави.