Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Пополнение в королевской семье: принцесса Евгения беременна в третий раз (фото)

12:48 04.05.2026 Пн
3 мин
Вместе с мужем она воспитывает двух сыновей
aimg Катерина Собкова
Пополнение в королевской семье: принцесса Евгения беременна в третий раз (фото) Принцесса Евгения объявила о беременности (фото: Getty Images)
В британской королевской семье ожидается пополнение. Принцесса Евгения сообщила, что беременна в третий раз, и поделилась трогательным сообщением в соцсетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Instagram.

Принцесса Евгения ждет третьего ребенка

Так, дочь принца Эндрю опубликовала фото, на котором видно снимок УЗИ, а также показала своих детей. В подписи она сообщила, что их семья снова станет больше, а малыш должен родиться в 2026 году.

Пополнение в королевской семье: принцесса Евгения беременна в третий раз (фото)Принцесса Евгения беременна в третий раз (фото: instagram.com/princesseugenie)

Это будет уже третий ребенок для Евгении и ее мужа Джека Бруксбэнка. Супруги воспитывают двух сыновей и нечасто делятся личной жизнью, поэтому новость быстро привлекла внимание поклонников королевской семьи.

Накануне принцесса также впервые за долгое время активно вышла в соцсети и поздравила мужа с 40-летием, опубликовав серию совместных фото.

Пополнение в королевской семье: принцесса Евгения беременна в третий раз (фото)Евгения с мужем (скриншот)

Кто такая принцесса Евгения

Принцесса Евгения - внучка покойной королевы Елизаветы II. Она является младшей дочерью принца Эндрю, герцога Йоркского, и Сары Фергюсон, герцогини Йоркской.

В то же время она не относится к числу "работающих" членов королевской семьи. Евгения строит собственную карьеру и занимается искусством и благотворительными проектами.

Пополнение в королевской семье: принцесса Евгения беременна в третий раз (фото)Принцесса Евгения (фото: instagram.com/princesseugenie)

Что известно об отце принцессы Евгении

Отец Евгении - принц Эндрю, герцог Йоркский, один из самых скандальных представителей британской королевской семьи последних лет. Он является младшим братом короля Чарльза III и долгое время выполнял официальные обязанности, в частности был торговым представителем Великобритании за рубежом.

Впрочем, его репутация серьезно пострадала из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого ранее осудили за сексуальные преступления. Имя Эндрю неоднократно фигурировало в расследованиях и судебных делах, а обвинения против него вызвали широкий международный резонанс. Сам принц отрицал все обвинения, однако общественное давление только росло.

На фоне скандалов он фактически отошел от публичной жизни. Его лишили ряда королевских привилегий и титулов, а также отстранили от выполнения официальных обязанностей. Кроме того, он потерял право представлять монархию на международном уровне.

В последнее время ситуация вокруг принца Эндрю снова обострилась. Его задерживали в рамках расследования относительно возможного злоупотребления служебным положением в период работы торговым посланником. Речь шла о подозрениях в передаче конфиденциальной информации, которые сейчас проверяются следствием.

Несмотря на все эти скандалы, принцесса Евгения старается держаться в стороне от резонансных историй, связанных с отцом, и сосредотачивается на собственной жизни, семье и карьере.

Что известно о ее муже

Евгения замужем за бизнесменом Джеком Бруксбэнком. Пара сыграла свадьбу в 2018 году в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Они познакомились значительно раньше, на горнолыжном курорте в Швейцарии. С тех пор их отношения развивались вне излишней публичности, что нетипично для представителей королевской семьи.

Бруксбэнк работает в сфере бизнеса и маркетинга, а также участвует в различных проектах в сфере гостеприимства.

Пополнение в королевской семье: принцесса Евгения беременна в третий раз (фото)Принцесса Евгения в день своей свадьбы в 2018 году (фото: instagram.com/princesseugenie)

