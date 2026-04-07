Более 5000 км за неделю: "Шахтер" начинает экстремальный вояж ради полуфинала еврокубка (карта)

Экстремальный график "горняков"

Ближайший график "горняков" выглядит чрезвычайно плотным. Уже в четверг, 9 апреля, "Шахтер" будет принимать АЗ на городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове. Этот поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Сразу после еврокубковой дуэли команда отправится в Черкассы на календарную игру чемпионата против главного конкурента за "золото" - ЛНЗ (13 апреля).

Завершится этот марафон 16 апреля ответным матчем в Нидерландах. По подсчетам аналитиков Mackolik, для проведения этих трех поединков "Шахтер" должен преодолеть самолетами и автобусами дистанцию в более 5000 километров.

Переезды "Шахтера" в течение следующей недели (карта: x.com/mackolik)

Путь к полуфиналу

Оба соперника в Лиге конференций подошли к очному противостоянию в хорошей форме.

В минувшие выходные подопечные Арды Турана и исполняющего обязанности наставника команды из Алкмаара Ли-Роя Эхтельда провели очередные поединки в своих национальных лигах. "Шахтер" в рамках УПЛ разгромил львовский "Рух" (3:0) и лидирует по потерянным очкам. В свою очередь, АЗ обыграл "Фортуну" из Ситтарда (2:0) с 45-ю очками идет в чемпионате Нидерландов на 6-м месте.

Напомним, "Шахтер" на стадии 1/8 финала в напряженной борьбе одолел польский "Лех" (победа 3:1 на выезде и поражение 1:2 дома). АЗ продемонстрировал убедительный футбол против пражской "Спарты", дважды обыграв чехов с общим счетом 6:1.

Победитель украинско-нидерландского противостояния сойдется в полуфинале с сильнейшим в паре "Кристал Пэлас" (Англия) - "Фиорентина" (Италия).