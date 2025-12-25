Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Подробности смерти Веры Алентовой

Как говорят очевидцы, актрисе стало плохо непосредственно в здании театра имени Маяковского во время прощания с актером Анатолием Лобоцким. На место происшествия срочно вызвали бригаду скорой помощи для экстренной госпитализации в городскую клиническую больницу №1.

Борьба за жизнь артистки продолжалась почти час - сначала в автомобиле скорой, а затем в реанимационном отделении.

Известно, что через 22 минуты после того, как актрису поместили в машину, у нее произошла остановка сердца. Медики проводили реанимационные мероприятия в дороге и продолжили их уже в больнице.

В течение 30 минут врачи пытались восстановить сердцебиение пациентки, однако усилия оказались тщетными.

По предварительным данным, причиной смерти Алентовой стал острый инфаркт миокарда на фоне гипертонической болезни сердца, которая обострилась из-за сильного эмоционального стресса во время похоронной процессии.

Кроме проблем с сердцем, врачи зафиксировали у актрисы критический уровень сахара в крови, что значительно усложнило процесс реанимации и шансы на стабилизацию состояния.

Алентова в фильме "Москва слезам не верит"

Творческий путь и личная жизнь

Вера Алентова родилась в 1942 году и посвятила большую часть жизни театру и кино. Самой знаковой в ее карьере стала роль Екатерины Тихомировой в фильме "Москва слезам не верит" (1979).

В течение десятилетий она была ведущей актрисой Московского драматического театра имени Пушкина. Среди других известных работ Алентовой - роли в фильмах "Время желаний", "Ширли-мырли", "Зависть богов".

Алентова в фильме "Ширли-мырли"

В 2017 году СБУ запретила Алентовой въезд на территорию Украины сроком на три года.

Впоследствии Министерство культуры внесло ее в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Основанием для этого стало ее посещение оккупированного Крыма с нарушением украинского законодательства (въезд через закрытые пункты пропуска с территории РФ) для участия в пропагандистских мероприятиях.

После 24 февраля 2022 года Алентова не выступила с осуждением войны. В отличие от некоторых коллег, которые выехали из России или открыто заявили об антивоенной позиции, Алентова продолжила работать в государственном театре в Москве и участвовать в официальных мероприятиях, в том числе - организованных Кремлем.

Алентова в фильме "Завтра была война"

Отметим, что в июле 2021 года ушел из жизни ее муж - известный режиссер Владимир Меньшов. Причиной его смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

У актрисы осталась дочь, телеведущая и актриса Юлия Меньшова, которая также поддерживает вторжение РФ в Украину, о чем неоднократно заявляла в интервью российским СМИ.