Шоу бизнес

"Лети, мой усатый ангел": Оля Цыбульская сообщила о смерти отца

Четверг 18 декабря 2025 12:36
Оля Цыбульская (фото: instagram.com/cybulskaya)
Автор: Катерина Собкова

В семье известной украинской певицы Ольги Цыбульской случилось горе - умер ее отец. Артистка опубликовала эмоциональное обращение, в котором вспомнила теплые семейные моменты и призналась, что очень скучает по родному человеку.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Instagram.

Цыбульская рассказала о смерти отца

В своем сообщении певица назвала отца "усатым ангелом" и вспомнила его юмор, любовь к музыке и ежедневные бытовые мелочи, которые теперь стали особенно ценными воспоминаниями.

"Лети, наш усатый ангел. Легко и пританцовывая под ABBA, как каждый вечер моя посуду на кухне. Выдавай свои добрые, меткие шутки так, чтобы смеялась вся небесная канцелярия", - написала Цыбульская.

Артистка также вспомнила личный разговор с отцом, который состоялся всего несколько дней назад - в день ее рождения.

"Ты сказал, что редко говорил "люблю", но любишь очень сильно. Я знаю. Любишь всех нас, а мы тебя", - поделилась певица.

По словам Оли Цыбульской, настоящая родительская любовь проявляется не в словах, а в поступках, а воспоминаний о ней хватит на всю жизнь.

"Мне навечно хватит воспоминаний, чтобы купаться в этой любви. Мы очень скучаем. Очень, Па", - подытожила она.

Также она дополнила эмоциональную публикацию семейными фото с отцом.

Оля Цыбульская показала редкие фото с отцом (фото: instagram.com/cybulskaya)

Отметим, что отец певицы Павел Петрович был юристом, а также бывшим милиционером отдела борьбы с экономическими преступлениями.

Как отреагировали в сети

Публикация тронула подписчиков артистки, которые в комментариях выражают слова поддержки и сочувствия:

  • "Очень светлое и щемящее фото. Видно, сколько любви и тепла между вами. Пусть эти воспоминания всегда согревают сердце, а папина любовь живет в каждом вашем шаге. Светлая память"
  • "Олюня, как это больно. Сил. Обнимаю крепко"
  • "Искренние соболезнования. Легких облаков Павлу Петровичу"
  • "Сочувствую".
  • "Искренние соболезнования вашей семье".

Оля Цыбульская с отцом (фото: instagram.com/cybulskaya)

