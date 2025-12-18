"Лети, мой усатый ангел": Оля Цыбульская сообщила о смерти отца
В семье известной украинской певицы Ольги Цыбульской случилось горе - умер ее отец. Артистка опубликовала эмоциональное обращение, в котором вспомнила теплые семейные моменты и призналась, что очень скучает по родному человеку.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Instagram.
Цыбульская рассказала о смерти отца
В своем сообщении певица назвала отца "усатым ангелом" и вспомнила его юмор, любовь к музыке и ежедневные бытовые мелочи, которые теперь стали особенно ценными воспоминаниями.
"Лети, наш усатый ангел. Легко и пританцовывая под ABBA, как каждый вечер моя посуду на кухне. Выдавай свои добрые, меткие шутки так, чтобы смеялась вся небесная канцелярия", - написала Цыбульская.
Артистка также вспомнила личный разговор с отцом, который состоялся всего несколько дней назад - в день ее рождения.
"Ты сказал, что редко говорил "люблю", но любишь очень сильно. Я знаю. Любишь всех нас, а мы тебя", - поделилась певица.
По словам Оли Цыбульской, настоящая родительская любовь проявляется не в словах, а в поступках, а воспоминаний о ней хватит на всю жизнь.
"Мне навечно хватит воспоминаний, чтобы купаться в этой любви. Мы очень скучаем. Очень, Па", - подытожила она.
Также она дополнила эмоциональную публикацию семейными фото с отцом.
Оля Цыбульская показала редкие фото с отцом (фото: instagram.com/cybulskaya)
Отметим, что отец певицы Павел Петрович был юристом, а также бывшим милиционером отдела борьбы с экономическими преступлениями.
Как отреагировали в сети
Публикация тронула подписчиков артистки, которые в комментариях выражают слова поддержки и сочувствия:
- "Очень светлое и щемящее фото. Видно, сколько любви и тепла между вами. Пусть эти воспоминания всегда согревают сердце, а папина любовь живет в каждом вашем шаге. Светлая память"
- "Олюня, как это больно. Сил. Обнимаю крепко"
- "Искренние соболезнования. Легких облаков Павлу Петровичу"
- "Сочувствую".
- "Искренние соболезнования вашей семье".
Оля Цыбульская с отцом (фото: instagram.com/cybulskaya)
