Умер звезда сериала "Баффи - победительница вампиров" Николас Брэндон

Мир кино всколыхнула еще одна трагедия. Умер американский актер Николас Брэндон, известный по сериалу "Баффи - победительница вампиров". Ему было 54 года.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление семьи в Facebook .

Николас Брэндон умер: что известно

С большой грустью близкие сообщили, что актер умер во сне по естественным причинам.

В заявлении отметили, что Брэндон был не только талантливым актером, но и творческой личностью, которая в последние годы увлекалась живописью и искусством.

"Ники любил делиться своим талантом с семьей, друзьями и поклонниками. Он был страстным, отзывчивым и обладал бесконечной творческой энергией", - говорится в сообщении.

Жизнь Брэндона не была безоблачной - в разные годы он открыто говорил о проблемах с зависимостью и психическим здоровьем. По словам родных, в последнее время он проходил лечение и с оптимизмом смотрел в будущее

"Ни для кого не секрет, что у Николаса в прошлом были сложные времена, он принимал лекарства и проходил лечение, чтобы контролировать свой диагноз, и на момент смерти смотрел в будущее с оптимизмом", - сообщили они.

Они также поблагодарили поклонников за поддержку в это сложное время.

"Мы скорбим по нему и чтим память о человеке, который жил со страстью, фантазией и искренностью. Спасибо всем, кто проявил любовь и поддержку", - поделились родные.

Биография Николаса Брэндона

Актер родился 12 апреля 1971 года в Лос-Анджелесе. Его настоящее имя - Николас Брэндон Шульц.

Он рос вместе с братом-близнецом Келли Донованом, который позже также появлялся с ним на экране в сериале "Баффи".

В детстве мечтал стать профессиональным бейсболистом, однако отказался от этой идеи и выбрал актерство, в частности чтобы преодолеть заикание.

Свою карьеру начинал с небольших подработок и кастингов, пока в 25 лет не получил прорывную роль Ксандера Харриса. Он играл этого персонажа в течение семи сезонов (1997-2003) и появился почти во всех эпизодах. За эту роль был номинирован на премию Saturn Awards.

Николар в роли Ксандера (кадр из сериала)

После успеха сериала Брэндон продолжил сниматься в кино и на телевидении. В частности, сыграл в сериале "Мыслить как преступник", а также снялся в фильмах "Пляжный психоз", "Редвуд", "Няня" и других.

В то же время его жизнь сопровождали трудности. Актер открыто говорил о борьбе с депрессией, алкогольной зависимостью и проблемах с законом. В 2010-х годах он неоднократно попадал в скандалы и проходил лечение.

Кроме того, в 2023-м он признался, что перенес сердечный приступ и имел врожденный порок сердца. Также страдал серьезным заболеванием позвоночника, из-за чего перенес несколько операций.

У актера за плечами было два брака, закончившиеся разводами.