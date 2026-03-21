ua en ru
Сб, 21 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Умер звезда сериала "Баффи - победительница вампиров" Николас Брэндон

03:48 21.03.2026 Сб
3 мин
Актер, прославившийся ролью Ксендера Харриса, умер внезапно в 54 года
aimg Сюзанна Аль Мариди
Умер звезда сериала "Баффи - победительница вампиров" Николас Брэндон Николас Брэндон (кадр из сериала)

Мир кино всколыхнула еще одна трагедия. Умер американский актер Николас Брэндон, известный по сериалу "Баффи - победительница вампиров". Ему было 54 года.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление семьи в Facebook.

Николас Брэндон умер: что известно

С большой грустью близкие сообщили, что актер умер во сне по естественным причинам.

В заявлении отметили, что Брэндон был не только талантливым актером, но и творческой личностью, которая в последние годы увлекалась живописью и искусством.

"Ники любил делиться своим талантом с семьей, друзьями и поклонниками. Он был страстным, отзывчивым и обладал бесконечной творческой энергией", - говорится в сообщении.

Жизнь Брэндона не была безоблачной - в разные годы он открыто говорил о проблемах с зависимостью и психическим здоровьем. По словам родных, в последнее время он проходил лечение и с оптимизмом смотрел в будущее

"Ни для кого не секрет, что у Николаса в прошлом были сложные времена, он принимал лекарства и проходил лечение, чтобы контролировать свой диагноз, и на момент смерти смотрел в будущее с оптимизмом", - сообщили они.

Они также поблагодарили поклонников за поддержку в это сложное время.

"Мы скорбим по нему и чтим память о человеке, который жил со страстью, фантазией и искренностью. Спасибо всем, кто проявил любовь и поддержку", - поделились родные.

Биография Николаса Брэндона

Актер родился 12 апреля 1971 года в Лос-Анджелесе. Его настоящее имя - Николас Брэндон Шульц.

Он рос вместе с братом-близнецом Келли Донованом, который позже также появлялся с ним на экране в сериале "Баффи".

В детстве мечтал стать профессиональным бейсболистом, однако отказался от этой идеи и выбрал актерство, в частности чтобы преодолеть заикание.

Свою карьеру начинал с небольших подработок и кастингов, пока в 25 лет не получил прорывную роль Ксандера Харриса. Он играл этого персонажа в течение семи сезонов (1997-2003) и появился почти во всех эпизодах. За эту роль был номинирован на премию Saturn Awards.

Умер звезда сериала &quot;Баффи - победительница вампиров&quot; Николас БрэндонНиколар в роли Ксандера (кадр из сериала)

После успеха сериала Брэндон продолжил сниматься в кино и на телевидении. В частности, сыграл в сериале "Мыслить как преступник", а также снялся в фильмах "Пляжный психоз", "Редвуд", "Няня" и других.

В то же время его жизнь сопровождали трудности. Актер открыто говорил о борьбе с депрессией, алкогольной зависимостью и проблемах с законом. В 2010-х годах он неоднократно попадал в скандалы и проходил лечение.

Кроме того, в 2023-м он признался, что перенес сердечный приступ и имел врожденный порок сердца. Также страдал серьезным заболеванием позвоночника, из-за чего перенес несколько операций.

У актера за плечами было два брака, закончившиеся разводами.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Актеры
Новости
Умер патриарх Филарет: каким был его путь от семинариста до Героя Украины
Аналитика
