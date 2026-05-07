Умерла Любовь Колесникова - звезда сериала "Спіймати Кайдаша"

Что известно о болезни и смерти актрисы

Как сообщили в театре, актриса долгое время боролась с тяжелой болезнью. Она ушла из жизни под наблюдением врачей и в окружении коллег, которые поддерживали ее до последнего.

"С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня утром на 75 году жизни отошла в вечность заслуженная артистка Украины, ведущий мастер сцены, актриса Черниговский областной академический музыкально-драматический театр им. Т. Шевченко, широко известная исполнительница роли бабы Палажки в сериале "Поймать Кайдаша" Любовь Степановна Колесникова", - сказано в сообщении.

Прощание с актрисой состоится завтра, 8 мая, в Черниговском драматическом театре.

Любовь Колесникова умерла (фото: facebook.com/OtfOtf)

Отметим, что в начале 2026 года шоуранер сериала Наталья Ворожбит сообщала, что Колесникова оказалась в крайне сложном состоянии - она почти полностью потеряла зрение и нуждалась в срочном хирургическом вмешательстве.

По словам Ворожбит, финансовые затраты на лечение были критически высокими, а необходимых средств не хватало.

Также отмечалось, что актриса самостоятельно занималась внуком с особыми потребностями, и именно это дополнительно усложняло ее состояние и бытовую ситуацию.

Как выглядела актриса, сыгравшая бабу Палажку в "Поймать Кайдаша" (фото: facebook.com/OtfOtf)

Что известно о Любови Колесниковой

Будущая актриса родилась 1 июля 1951 года в селе Остров на Житомирщине. Еще в детстве она начала интересоваться театром и в 13 лет впервые вышла на сцену в любительском народном театре.

После обучения в Киевской эстрадно-цирковой студии она начала профессиональную карьеру в 1971 году в Нежинском академическом украинском драматическом театре им.

С 1978 года и до конца жизни работала в Черниговском драмтеатре.

Актриса играла во многих спектаклях (фото: facebook.com/OtfOtf)

За свою карьеру актриса сыграла более сотни ролей в спектаклях разных жанров. Среди самых известных: Юнона в "Энеиде", Анна в "101-м километре", Шанель в "Восемь любящих женщин", Одарка в "Фараонах", Коробочка в "Мертвых душах", а также баба Палажка в "Кайдашевой семье".

Отдельную часть творчества Колесниковой составляли роли в спектаклях для детей, где она создала ряд ярких сценических образов.

Любовь Колесникова (фото: teatr.cn.ua)