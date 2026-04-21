Умерла жена Сергея Сивохи: кем она была и что известно о причине смерти

Татьяна Сивохо умерла: что известно

По словам Орловой, телеведущая умерла в Киеве. Она несколько месяцев боролась с онкологическим заболеванием, которое быстро прогрессировало. Во время болезни держалась "чрезвычайно достойно, решительно и сильно".

"Через несколько месяцев, как выяснилось, ее съел рак, и никто особо не знал. Насколько я знаю, она шла чрезвычайно достойно, решительно, независимо и сильно. Она крутая", - написала Орлова.

Прощание должно было состояться на Байковом кладбище. У них с Сергеем остался сын Савва, который родился в 2000 году.

"Сергей был очень жизнерадостным - и до сих пор до конца не верится, что его на самом деле больше нет. И Таня была очень жизнерадостной - и теперь тоже не верится. Она казалась неуязвимой, непобедимой, что-то такое. А оказалось - совсем нет", - подчеркнула Леся.

Также известно, что в этом году не стало и мамы шоумена.

"Они ушли один за другим. Сергей, потом в этом году его мама, теперь Таня. Остался сын, еще совсем молодой человек", - добавила она.

Татьяна Сивохо с мужем (фото: facebook.com/tatiana.sivokho)

Что известно о Татьяне Сивохо

Орлова вспомнила, что Татьяна ранее работала телеведущей новостей на ТРК "Украина" и была хорошо известна в Донецке. По ее словам, она имела модельную внешность в стиле 1990-х, любила моду, хорошо разбиралась в трендах и смело экспериментировала с образами.

Она была умной и ироничной. Могла быть "язвительной вплоть до ядовитости, циничной, а могла - прямо и безоговорочно одобрять и замечать что-то неочевидно хорошее". Очень ценила талант других, умела им восхищаться и не завидовала чужим успехам.

"Мне всегда было жаль, что в какой-то момент она завершила свою профессиональную карьеру в СМИ. Она могла бы, и даже очень могла бы, продолжать и дальше, и с успехом. Мне кажется, ей это действительно было как бы предначертано судьбой. Не знаю, почему она завершила карьеру и выбрала только семью..." - поделилась экс-коллега.

Кем была Татьяна Сивохо (фото: facebook.com/tatiana.sivokho)

Что известно о смерти Сергея Сивохо

Напомним, он был украинским актером, продюсером, ведущим, а также креативным продюсером студии "Квартал 95".

В 2019 году баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" в Донецкой области, но не прошел.

С октября 2019 года по март 2020 года занимал должность советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

В этот период он оскандалился противоречивыми заявлениями и инициативами по поводу войны на Донбассе, что вызвало неодобрение в обществе и среди некоторых военных. Например, назвал российское вторжение "внутренним конфликтом".

С начала полномасштабного вторжения почти не выходил на связь. Лишь изредка поздравлял с праздниками и отчитывался о волонтерской деятельности.

Умер в Германии 17 октября 2023 года в 54 года. Причиной стало хроническое заболевание легких. Прощание с ним состоялось в Киеве, а похоронили его во временно оккупированном Донецке, откуда он родом.

С Татьяной они познакомились в родном городе. Поженились в 1990-х после пяти лет отношений. Впервые шоумен представил любимую публике в 2016-м.