Умер звезда сериала "Эмили в Париже" Пьер Дени

18:49 27.05.2026 Ср
2 мин
69-летний актер длительное время боролся с неизлечимой болезнью
Сюзанна Аль Мариди
Умер звезда сериала "Эмили в Париже" Пьер Дени (фото: Getty Images)
Французский актер Пьер Дени, известный по роли в сериале "Эмили в Париже", умер в 69 лет после борьбы с боковым амиотрофическим склерозом (ALS).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TF1 Info.

Что известно о смерти Пьера Дени

Актер умер в понедельник, 25 мая. Трагическую весть объявили его дочери в соответствующем заявлении.

Причиной смерти стал боковой амиотрофический склероз. По словам родных, болезнь развивала стремительно.

"С глубокой скорбью сообщаем о смерти Пьера Дени, которая произошла в этот понедельник в результате стремительного развития БАС", - говорилось в заявлении.

Умер звезда сериала &quot;Эмили в Париже&quot; Пьер Дени Пьер Дени в сериале "Эмили в Париже" (скриншот)

Что известно о жизни и карьере актера

Дени родился в 1962 году во Франции. Профессиональную карьеру начал в театре, а затем продолжил ее в кино и на телевидении.

Его карьера охватывает несколько десятилетий работы во французской индустрии, где он закрепился как стабильный актер второго плана, хорошо известный зрителям телевидения.

Известность получил участием в проектах "Une femme d'honneur" (1996), "Fabio Montale" (2001) и "Another Woman's Life" (2012).

Дополнительную славу актеру принесла и работа в сериале "Эмили в Париже". Там он появился в третьем и четвертом сезонах.

Дени сыграл Луи де Леона - CEO вымышленной модной корпорации JVMA. Он был отцом Николя (Пол Форман), который встречался с лучшей подругой Эмили - Минди (Эшли Парк).

Звезды, страдающие БАС

Напомним, что Пьер не единственный, чью жизнь забрал БАС. Из-за этой болезни в феврале 2026 года не стало Эрика Дейна, в 2017-м от осложнений умер сценарист и актер Сэм Шепард, а также физик Стивен Хокинг.

В феврале 2024-го от болезни не стало Кеннета Митчелла, звезды фильма "Звездный путь: Дискавери". Также недавно о своем диагнозе сообщил актер сериала "Лучше позвоните Солу" 64-летний Рассел Эндрюс. Он узнал, что страдает БАС в конце осени прошлого года.

