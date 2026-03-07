ua en ru
Сб, 07 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Умер звезда "Криминального чтива": что стало причиной

14:22 07.03.2026 Сб
2 мин
Актеру было 68 лет, когда его жизнь внезапно оборвалась
aimg Сюзанна Аль Мариди
Умер звезда "Криминального чтива": что стало причиной Звезда "Криминального чтива" Стивен Гибберт (фото: instagram.com/erin.r.alford)

В Голливуде произошла трагедия. Умер американский актер Стивен Гибберт. Ему было 68 лет.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TMZ.

Читайте также: Умер звезда сериала "Все женщины - ведьмы"

Почему умер Стивен Гибберт

Актер, который прославился ролью в фильме "Криминальное чтиво", умер в Денвере, штат Колорадо, в понедельник, 2 марта.

Трагическую весть сообщили его дети Ронни, Розалинд и Грег, для которых потеря стала неожиданностью.

"Его жизнь была полна любви и преданности искусству и семье. Многие будут скорбеть по нему", - отметили они.

Как сообщается, актер умер от сердечного приступа.

Биография Стивена Гибберта

Британско-американский актер родился 19 сентября в 1960 году во Флитвуде, Англия.

Свою карьеру начал в 1980-х на телевидении. Сначала писал для программы "Поздняя ночь с Дэвидом Леттерманом", а затем начал создавать сценарии для детских мультсериалов.

Одной из выдающихся стала лента "Это Пат" 1994 года, для которой Гибберт помогал разработать сюжет.

Наибольшую узнаваемость ему принесла роль в фильме Квентина Тарантино "Криминальное чтиво". Там он воплотил Гимпа - загадочного героя в кожаном костюме.

Среди других выдающихся работ - фильмы "Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил" и "Кот в шляпе".

Умер звезда &quot;Криминального чтива&quot;: что стало причинойГибберт в "Криминальном чтиве" (кадр из фильма)

Вас также может заинтересовать:

Что известно о смерти заслуженной артистки Украины Ирины Черкасской

От чего умер звезда сериала "Залив Доусона" Джеймс Ван Дер Бик.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
Цена войны: что произошло на Ближнем Востоке за неделю и как это влияет на Украину
Цена войны: что произошло на Ближнем Востоке за неделю и как это влияет на Украину
Аналитика
Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС