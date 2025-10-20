RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Умер Андрей Яценко - Diezel из группы Green Grey

Андрей Яценко (фото: facebook.com/diezel.greengrey)
Автор: Полина Иваненко

На 56-м году жизни скончался музыкант Андрей Яценко из группы Green Grey. Гитарист был известен под сценическим именем Diezel.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу на Facebook.

Что известно о смерти Яценко

Так, на странице артиста появилось фото со свечой. В комментариях фаны сразу начали спрашивать, что произошло. И в ответах пользователи пишут о смерти Яценко.

Впоследствии изменилось и главное фото. На фотографию с Андреем добавили траурную ленту.

 

Андрей Яценко умер (скриншоты)

Родные и представители музыканта, как и его друг и коллега Мурик (Дмитрий Муравицкий) из Green Grey новость о смерти Дизеля пока не комментируют.

Что известно об Андрее Яценко

Андрей Яценко - украинский рок-музыкант, гитарист, композитор и лидер группы Green Grey. Один из основателей коллектива, который в 1990-х стал культовым для украинской альтернативной сцены.

Яценко известен как автор многочисленных песен группы и один из тех, кто формировал новое звучание украинского рока - сочетание фанка, хип-хопа и индастриала. Принял активное участие в создании европейского мировосприятия в украинской музыке.

Культовые песни "Под дождем" и "Эмигрант", которые уже получили украинский перевод, сделали группу Green Grey очень популярной.

 

Музыкант работал под псевдонимом Дизель (Diezel), играл на гитаре, выступал как композитор и продюсер. За годы творчества стал знаковой фигурой украинской сцены, повлияв на развитие молодых исполнителей и формирование целого поколения музыкантов.

Андрей Яценко (фото: facebook.com/diezel.greengrey)

В 2022 году Дизель из группы Green Grey выставил все имущество на аукцион ради ВСУ.

Дизель из Green Grey (фото: facebook.com/diezel.greengrey)

В начале полномасштабной войны он присоединился к ТрО.

"Первые полтора месяца я занимался волонтерством: организацией выезда жен и детей друзей за границу, поскольку у меня были связи в других странах с людьми, которые могли их принять и расселить. Организовывать сборы лично у меня не получалось, потому что мне не хватает менеджерских качеств, а применить себя как-то хотелось, поэтому я пошел в военкомат", - говорил гитарист.

У музыканта осталась жена - реп-испольнительца Евгения Фара.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнесаЗвезды шоу-бизнеса