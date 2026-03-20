Умер легенда боевиков Чак Норрис

Семья Чака Норриса подтвердила его смерть в публичном заявлении. Близкие сообщили, что актер ушел из жизни внезапно утром 19 марта.

В обращении они отметили, что это стало большой потерей для семьи, назвав его "нашим любимым Чаком Норрисом".

Также родные подчеркнули, что в последние минуты жизни актер был не один и "был окружен своей семьей и чувствовал спокойствие".

В заявлении отмечается, что для мира он был "мастером боевых искусств, актером и символом силы".

В то же время для самых близких он оставался "преданным мужем, любящим отцом и дедушкой" и "сердцем нашей семьи".

Семья также поблагодарила поклонников за поддержку, отметив, что их любовь "очень много для него значила".

Чак Норрис умер (фото: instagram.com/chucknorris)

Отдельно близкие вспомнили о недавней госпитализации актера и выразили благодарность за "молитвы и поддержку".

В завершение они обратились с просьбой уважать их личное пространство и "просим о приватности для нашей семьи в это время".

Что произошло накануне смерти Чака Норриса

На фоне сообщения о смерти актера западные медиа также вспоминают, что незадолго до этого Чак Норрис пережил серьезные проблемы со здоровьем.

Во время пребывания на острове Кауаи на Гавайях 86-летнему артисту внезапно понадобилась неотложная медицинская помощь, после чего его срочно доставили в больницу.

По данным источников TMZ, перед этим Норрис чувствовал себя хорошо, оставался активным и даже продолжал тренировки.

Друг актера рассказывал, что незадолго до инцидента общался с ним по телефону, и тот был в хорошем настроении.

Инцидент произошел чуть больше чем через неделю после дня рождения звезды.

Тогда Чак Норрис делился с поклонниками видео с тренировки, демонстрируя, что и в 86 лет не теряет формы. В подписи к ролику он шутил, что не стареет, а "просто поднимается на новый уровень".

Краткая биография Чака Норриса

Чак Норрис, настоящее имя которого Карлос Рэй Норрис, родился 10 марта 1940 года в городе Райан, штат Оклахома.

Он вырос в простой семье, детство было непростым из-за финансовых трудностей и проблем в семье.

После развода родителей вместе с матерью и братьями переехал в Калифорнию, где и началась его взрослая жизнь.

В 1958 году Норрис поступил в ВВС США. Именно во время службы в Южной Корее он заинтересовался боевыми искусствами, в частности тансудо.

Чак Норрис умер (фото: instagram.com/chucknorris)

Вернувшись в США, продолжил тренировки, открыл собственные школы и начал участвовать в соревнованиях.

Впоследствии стал многократным чемпионом и удерживал титул чемпиона мира по каратэ несколько лет подряд.

Благодаря успехам в боевых искусствах Норрис начал тренировать знаменитостей, среди которых были актеры Голливуда.

Именно это привело его в кино. Его первой заметной ролью стало появление в фильме Брюса Ли "Путь дракона" в 1972 году, где он сыграл соперника легендарного мастера. Эта роль стала для него прорывом и открыла дверь в большое кино.

В 1980-х годах Норрис стал одной из главных звезд боевиков. Он снялся в фильмах "Без вести пропавший", "Сила Дельта", "Вторжение в США", "Одинокий волк МакКуэйд" и других.

Его образ сильного, молчаливого героя стал узнаваемым во всем мире.

Позже он закрепил популярность в сериале "Уокер, техасский рейнджер", который выходил в течение нескольких лет и стал культовым.

Чак Норрис умер (фото: instagram.com/chucknorris)

Помимо актерской карьеры, Норрис преуспел как писатель и общественный деятель.

Он является автором нескольких бестселлеров, посвященных боевым искусствам, философии и саморазвитию.

Также он активно занимался благотворительностью и поддерживал образовательные программы для молодежи.

В 2000-х годах Чак Норрис получил новую волну популярности благодаря интернет-мему "факты о Чаке Норрисе", который сделал его символом сверхчеловеческой силы и выносливости.

Несмотря на это, для миллионов людей он остался не только героем шуток, но и легендой кино и боевых искусств.