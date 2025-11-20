Умер культовый рок-музыкант: он играл в Stone Roses и Primal Scream
В возрасте 63 лет ушёл из жизни Гари "Мани" Маунфилд - культовый британский басист, известный благодаря своей работе в группах The Stone Roses и Primal Scream.
Что известно о жизни музыканта, узнайте в материале РБК-Украина.
Что известно о смерти Гари Маунфилда
Трагическую новость сообщил брат артиста Грег в Facebook, выразив глубокую скорбь. Причина смерти не раскрыта.
Музыканта уже почтили многочисленные коллеги и друзья. Иен Браун, солист The Stone Roses, пожелал "покоиться с миром". Тим Берджесс из The Charlatans назвал его "прекрасным другом" и "одним из лучших во всем". Лиам Галлахер также упомянул Мани как "своего героя".
Что известно о Гари Маунфилде
Музыкант родился 16 ноября 1962 года в Манчестере и вырос в районе Crumpsall. В 16 лет он оставил школу, а уже в 1980-х присоединился к группе, которая впоследствии превратилась в The Stone Roses.
Мани сыграл важную роль в создании культового дебютного альбома с названием группы 1989 года, который стал знаковым для музыкальной индустрии. Вторая пластинка Second Coming вышла в 1994 году, а через два года The Stone Roses распались.
После этого Гари присоединился к Primal Scream, где играл более 15 лет. Его бас был ключевым элементом в альбомах Vanishing Point, XTRMNTR, Evil Heat, Riot City Blues и Beautiful Future.
В 2011 году он вернулся к The Stone Roses, с которыми выступал во время их воссоединения до 2017 года.
Кроме музыкальной карьеры, Маунфилд планировал "тур разговоров" - серию мероприятий в Великобритании, во время которых собирался рассказать о жизни, временах The Stone Roses и Primal Scream.
В личной жизни музыкант пережил трагедию. Его жена Имельда ушла из жизни в 2023 году после длительной борьбы с раком. У них остались двойняшки-сыновья.
При написании материала были использованы следующие источники: Facebook Грега Маунфилда, The Gurdian, Wikipedia.