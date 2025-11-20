ua en ru
Помер культовий рок-музикант: він грав у Stone Roses та Primal Scream

Четвер 20 листопада 2025 22:36
Помер Гарі Маунфілд (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

У віці 63 років пішов із життя Гарі "Мані" Маунфілд - культовий британський басист, відомий завдяки своїй роботі в гуртах The Stone Roses та Primal Scream.

Що відомо про життя музиканта, дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.

Що відомо про смерть Гарі Маунфілда

Трагічну новину повідомив брат артиста Грег у Facebook, висловивши глибокий сум. Причина смерті не розкрита.

Музиканта вже вшанували численні колеги та друзі. Ієн Браун, соліст The Stone Roses, побажав "спочивати з миром". Тім Берджесс із The Charlatans назвав його "прекрасним другом" і "одним із найкращих у всьому". Ліам Галлахер також згадав Мані як "свого героя".

Що відомо про Гарі Маунфілда

Музикант народився 16 листопада 1962 року в Манчестері та виріс у районі Crumpsall. У 16 років він залишив школу, а вже у 1980-х приєднався до гурту, що згодом перетворився на The Stone Roses.

Мані зіграв важливу роль у створенні культового дебютного альбому з назвою гурту 1989 року, який став знаковим для музичної індустрії. Друга платівка Second Coming у 1994 році, а за два роки The Stone Roses розпались.

Після цього Гарі приєднався до Primal Scream, де грав понад 15 років. Його бас був ключовим елементом в альбомах Vanishing Point, XTRMNTR, Evil Heat, Riot City Blues та Beautiful Future.

У 2011 році він повернувся до The Stone Roses, з якими виступав під час їхнього возз'єднання до 2017 року.

Окрім музичної кар'єри, Маунфілд планував "тур розмов" - серію заходів у Великій Британії, під час яких збирався розповісти про життя, часи The Stone Roses і Primal Scream.

В особистому житті музикант пережив трагедію. Його дружина Імельда пішла з життя у 2023 році після тривалої боротьби з раком. У них залишилися двійнята-сини.

При написанні матеріалу були використані такі джерела: Facebook Грега Маунфілда, The Gurdian, Wikipedia.

