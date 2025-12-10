Политический скандал в футболе: Инфантино обвиняют в поддержке Трампа

Причина жалобы: вручение "Премии мира"

Ключевым эпизодом, ставшим основанием для обращения, является вручение Дональду Трампу первой в истории "Премии мира" от ФИФА. Это произошло в Вашингтоне, в Кеннеди-центре, непосредственно перед церемонией жеребьевки чемпионата мира-2026.

На церемонии Инфантино также публично поблагодарил тогдашнего президента США "за помощь в прекращении войн и спасении жизней".

FairSquare утверждает, что это действие является "явным нарушением обязанности ФИФА по нейтралитету", поскольку награда такого рода была присуждена действующему политическому лидеру.

Четыре нарушения правил

Правозащитники подчеркивают, что вручение "Премии мира" Дональду Трампу не единственный случай, который вызвал беспокойство относительно соблюдения политической нейтральности в ФИФА. Организация FairSquare заявила о четырех явных нарушениях правил нейтралитета со стороны президента федерации Джанни Инфантино.

К первому нарушению отнесли именно вручение Трампу премии во время жеребьевки чемпионата мира-2026. По словам правозащитников, это стало прямым примером того, как глава ФИФА нарушил принципы политической нейтральности организации.

Второе нарушение касается положительных публикаций Инфантино в социальных сетях, где он неоднократно выражал поддержку политическим действиям Дональда Трампа.

В частности, президент ФИФА заявлял, что Трамп "безусловно заслуживает" Нобелевской премии мира, что, по мнению FairSquare, является прямым проявлением политической предвзятости.

Третьим нарушением правозащитники назвали упоминания о Трампе и его политике в интервью Инфантино. Эти высказывания, по их мнению, также демонстрируют поддержку конкретного политического лидера, что противоречит этическим стандартам ФИФА.

Четвертое нарушение касается январского видео Инфантино в Instagram. В нем, по оценке FairSquare, проявляется поддержка политической программы Трампа.

Именно после этого видео Инфантино получил приглашение на инаугурацию президента США, что, по мнению организации, подтверждает нарушение принципа нейтральности.

В FairSquare отмечают, что эти четыре случая демонстрируют системную проблему в подходе руководства ФИФА к политической нейтральности и требуют тщательного расследования.

Что говорят правозащитники

FairSquare отмечает, что президент ФИФА не имеет полномочий единолично определять "миссию, стратегическое направление, политику и ценности организации".

"Эта жалоба касается гораздо большего, чем просто поддержка Инфантино политической программы президента Дональда Трампа", - сказал программный директор FairSquare Николас Макгиган для BBC Sport.

"Шире - это о том, как абсурдная структура управления ФИФА позволила Джанни Инфантино открыто нарушать правила организации и действовать опасно, что прямо противоречит интересам самого популярного спорта мира", - добавил он.

Юристы FairSquare обратились к международной федерации, поскольку действия Инфантино могут подорвать политический нейтралитет, который должна сохранять ФИФА.

Возможные последствия и позиция ФИФА

Этический кодекс ФИФА предусматривает возможность отстранения от любой футбольной деятельности на срок до двух лет за нарушение нейтралитета. Однако, пока неизвестно, будет ли вообще реакция федерации на поданную жалобу.

Комитет этики ФИФА отказался комментировать, получали ли они официальную жалобу и какие будут их действия, если факт подачи подтвердится.

Напомним, что Джанни Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года. А "Премия мира", о которой впервые объявили 5 ноября, была создана для награждения лиц, которые внесли исключительный вклад в достижение мира и объединение людей.