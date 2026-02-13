"Показал украинский характер". Вакарчук трогательно поддержал олимпийца Гераскевича (видео)

Вакарчук посвятил Гераскевичу песню

Во время одного из последних концертов музыкант обратился к публике со сцены, вспомнив историю с дисквалификацией украинского скелетониста.

"Все украинцы обсуждают просто выдающийся и геройский поступок нашего олимпийского спортсмена Владислава Гераскевича, который на весь мир показал, что такое принципы и украинский характер. Гордимся им и специально для него песня", - сказал артист.

После этих слов зазвучала композиция "Еверест", которую присутствующие встретили аплодисментами и эмоциональными возгласами.



Что известно о дисквалификации Гераскевича

Украинский спортсмен появился на Олиймпийских играх 2026 в специально созданном "шлеме памяти", на котором изображены спортсмены, чьи жизни оборвала российская агрессия. Таким образом он стремился выразить уважение погибшим.

Однако Международный олимпийский комитет не оценил жест украинца. Ему запретили выходить на тренировки и соревнования в шлеме, поскольку это якобы не соответствует правилам самовыражения спортсменов и противоречит нейтральности игр.

Гераскевич отказался менять шлем. В конце концов МОК принял решение дисквалифицировать украинца перед первым стартом.

После резонанса решение пересмотрели - спортсмена не лишили аккредитации и позволили остаться на Олимпийских играх, но без права на участие.

Эта история вызвала широкий резонанс в Украине и за рубежом, а поддержка известных артистов лишь усилила отклик. Ранее мы писали, как за скелетониста вступились Тина Кароль, Надя Дорофеева, Джамала и другие.

Больше о скандале с Гераскевичем на Олимпийских играх смотрите в сюжете РБК-Украина.