Плотницкий вернулся после клубного ЧМ: "Перуджа" разгромила соперника в Суперлиге
Итальянская "Перуджа", за которую выступает украинский волейболист Олег Плотницкий, успешно возобновила сезон в Суперлиге после победы на клубном чемпионате мира-2025.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Уверенная победа после мундиаля
Первый поединок после триумфа на клубном чемпионате мира в Бразилии "Перуджа" провела на внутренней арене против "Чистерны".
Матч завершился сухой победой гостей - 3:0. Команда без особых трудностей забрала все три партии со счетом 25:14, 25:20 и 25:20.
Выступление Плотницкого
Олег Плотницкий начал встречу в стартовой шестерке и по итогам игры набрал шесть очков. Этот показатель стал четвертым в составе "Перуджи" в матче.
В то же время для украинца поединок оказался одним из наименее результативных в текущем сезоне итальянской Суперлиги.
В частности, впервые за шесть матчей чемпионата Плотницкий не отметился очками на подаче. Всего меньше баллов в сезоне он набирал только в трех играх.
Турнирное положение команды
Благодаря 11-й победе в сезоне "Перуджа" сохранила позиции среди лидеров чемпионата Италии.
Команда делит первое место с действующим чемпионом "Трентино" - оба клуба имеют по 32 очка. Еще на один пункт позади располагается "Верона".
Ближайшие матчи
До завершения календарного года "Перуджа" сыграет в национальном Кубке против "Лубе Чивитановы".
Уже в начале января команда Плотницкого вернется к матчам Лиги чемпионов, где встретится с испанским клубом "Гуагуас".
В еврокубковом турнире итальянский клуб начал защиту титула с победы над чешскими "Львами" со счетом 3:1.
