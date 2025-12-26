ua en ru
Плотницкий вернулся после клубного ЧМ: "Перуджа" разгромила соперника в Суперлиге

Пятница 26 декабря 2025 22:04
Олег Плотницкий (фото: Sir Safety Perugia Volley)
Автор: Екатерина Урсатий

Итальянская "Перуджа", за которую выступает украинский волейболист Олег Плотницкий, успешно возобновила сезон в Суперлиге после победы на клубном чемпионате мира-2025.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Уверенная победа после мундиаля

Первый поединок после триумфа на клубном чемпионате мира в Бразилии "Перуджа" провела на внутренней арене против "Чистерны".

Матч завершился сухой победой гостей - 3:0. Команда без особых трудностей забрала все три партии со счетом 25:14, 25:20 и 25:20.

Выступление Плотницкого

Олег Плотницкий начал встречу в стартовой шестерке и по итогам игры набрал шесть очков. Этот показатель стал четвертым в составе "Перуджи" в матче.

В то же время для украинца поединок оказался одним из наименее результативных в текущем сезоне итальянской Суперлиги.

В частности, впервые за шесть матчей чемпионата Плотницкий не отметился очками на подаче. Всего меньше баллов в сезоне он набирал только в трех играх.

Турнирное положение команды

Благодаря 11-й победе в сезоне "Перуджа" сохранила позиции среди лидеров чемпионата Италии.

Команда делит первое место с действующим чемпионом "Трентино" - оба клуба имеют по 32 очка. Еще на один пункт позади располагается "Верона".

Ближайшие матчи

До завершения календарного года "Перуджа" сыграет в национальном Кубке против "Лубе Чивитановы".

Уже в начале января команда Плотницкого вернется к матчам Лиги чемпионов, где встретится с испанским клубом "Гуагуас".

В еврокубковом турнире итальянский клуб начал защиту титула с победы над чешскими "Львами" со счетом 3:1.

Ранее мы рассказали, как Плотницкий стал героем старта волейбольного сезона в Италии.

Также узнайте, как звездный украинский волейболист поступил показательно с россиянами.

Волейбол
