Олимпийские игры-2026. Старт биатлона и медальные финалы: расписание украинцев 8 февраля

Воскресенье 08 февраля 2026 10:51
UA EN RU
Олимпийские игры-2026. Старт биатлона и медальные финалы: расписание украинцев 8 февраля В воскресенье на Олимпиаде разыграют 8 комплектов наград (фото: Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

В воскресенье, 8 февраля, отечественные спортсмены выступят на зимних Олимпийских играх-2026 в пяти видах спорта: сноубординге, горнолыжном спорте, лыжных гонках, биатлоне и санном спорте.

Полное расписание выступлений украинцев - подскажет РБК-Украина.

Данча откроет день в сноуборде

В 11:00 в квалификации гигантского слалома в сноуборде среди женщин выступит опытная Аннамари Данча, для которой это уже пятые Олимпийские игры в карьере.

В нынешнем сезоне украинка показала свой лучший результат на этапах Кубка мира, финишировав четвертой в Давосе. На первой стадии нужно попасть в топ-16 из 32-х спортсменок.

Шепиленко - в скоростном спуске

В 12:30 стартует женский скоростной спуск в горных лыжах, где Украину представит Анастасия Шепиленко.

Из-за погодных условий полноценно провести подготовку спортсменкам не удалось - часть тренировок отменили. Украинка приняла участие лишь в одном тестовом заезде, где финишировала в конце протокола. Это вторая Олимпиада в карьере Шепиленко - на предыдущих Играх она попала в топ-40.

Лисогор и Драгун - в лыжных гонках

В 13:30 состоится мужской скиатлон (10+10 км). Украина будет иметь двух представителей - Александра Лисогора и Дмитрия Драгуна. В число фаворитов наши спортсмены не входят, однако попытаются показать достойный результат в конкуренции с 75 участниками.

Биатлонная эстафета без лидера

В 15:05 стартует одна из главных надежд дня для украинских болельщиков - смешанная биатлонная эстафета 4х6 км.

Команда подойдет к старту без Кристины Дмитренко - лидер сезона пропустит гонку из-за болезни. Тренеры решили сохранить ее для личных дисциплин. Состав нашей сборной: Дмитрий Пидручный, Артем Мандзин, Юлия Городная и Александра Меркушина.

Главными претендентами на медали считаются сборные Норвегии, Франции и Италии. Для Украины попадание в топ-10 станет положительным итогом.

Санный спорт: тренировка женщин и финал мужчин

В санном спорте день начнется с тренировочных заездов женских двоек (15:46). Елена Стецькив и Александра Мох получили первый стартовый номер и проведут первые официальные попытки на трассе в Кортине.

А уже вечером определятся победители среди мужчин-одиночек. Третья попытка стартует в 18:00, финал - в 19:30.

Украину будут представлять Антон Дукач и Андрей Мандзий. После двух заездов они идут в середине протокола.

Расписание выступлений украинцев 8 февраля:

  • 11:00. Сноубординг. Параллельный слалом-гигант, мужчины+женщины, квалификация (Аннамари Данча)
  • 12:30. Горнолыжный спорт. Даунгил, женщины (Анастасия Шепиленко)
  • 13:30. Лыжные гонки. Скиатлон, мужчины (Дмитрий Драгун, Александр Лисогор)
  • 14:00. Сноубординг. Параллельный слалом-гигант, мужчины+женщины, раунды на выбывание
  • 15:05. Биатлон. Смешанная эстафета (Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Елена Городна, Александра Меркушина)
  • 15:26. Сноубординг. Параллельный слалом-гигант, женщины, финалы
  • 18:00. Санный спорт. Одноместные сани, мужчины, третий заезд и финал (Андрей Мандзий, Антон Дукач)

Всего на Играх в этот день будет разыграно восемь комплектов наград: два в сноуборде, по одному - в биатлоне, горнолыжном, конькобежном и санном спорте, лыжных гонках и фигурном катании.

Где смотреть трансляции

Официальным транслятором Игр-2026 в Украине является "Суспільне мовлення".

В свободном доступе прямые эфиры можно будет посмотреть:

  • на телеканале "Суспільне Спорт"
  • на региональных каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", Львов, Харьков и другие)
  • на сайте "Суспільне Спорт"
  • на YouTube-канале "Суспільне Спорт" (отдельные трансляции)

Итоговая вечерняя студия будет выходить ежедневно на телеканале "Перший".

Ранее мы рассказали о выходе сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2026.

Также узнайте, какие виды спорта вошли в программу Олимпиады-2026.

