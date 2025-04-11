MELOVIN показал, каким был в детстве: редкие кадры растрогали фанов

Певец MELOVIN поразил новым видео, которым поделился в честь своего 28-го дня рождения. Артист показал, каким был в детстве, и растрогал обращение к себе из прошлого.

Уникальные фото из детства, кадры со школьной линейки, подросткового возраста и времен участия в шоу "Х-фактор" - на видео маленький Мел из прошлого обращается к себе 28-летнему и получает искренние и очень трогательные ответы.

"Я - это ты из будущего. Пришел сказать тебе важную вещь - ты не один, и на самом деле никогда не был. Я счастлив, когда ты не сдаешься, когда ты остаешься собой, даже когда мир пытается сделать из тебя кого-то другого. Тебе будет страшно и не раз, но ты очень храбрый мальчик и даже со слезами на глазах ты все равно будешь идти дальше - я это знаю, потому что ты уже идешь", - сказал MELOVIN.

Кроме того, певец отметил, что для него всегда было важно фокусироваться на мечтах, а уже сейчас он в состоянии осуществить не только свои желания, но и помогать в этом другим.

В конце видео маленькая версия известного артиста спросила: "А если мир будет

кричать: "Стой"?", на что получил ответ-анонс будущей музыкальной премьеры.

""Тормоз чи на газ - зупиняється час, романтично для нас, та не буквально" - это твоя новая песня, она уже рождается и очень скоро ее услышат все", - заявил артист.