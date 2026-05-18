После погрома россиян: как украинская команда NAVI вырвали чемпионский титул в США

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere (NAVI) одержала блестящую победу на престижном международном турнире по Counter-Strike 2 - IEM Atlanta 2026.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Финальная серия началась под диктовку украинской команды.
На первой локации (Mirage) NAVI устроили соперникам настоящий разгром, отдав всего три раунда - 13:3.
На второй карте (Anubis) европейцы попытались навязать борьбу, создав "Рожденным побеждать" определенные проблемы, но класс украинского коллектива взял верх - 13:9.
Настоящая киберспортивная драма развернулась на третьей карте (Nuke):
Когда казалось, что игры на четвертой карте уже не избежать, игроки NAVI продемонстрировали железный характер.
Решающий поединок завершился уверенной победой украинского клуба с общим счетом 3:0. Однако сам матч держал в напряжении до последних секунд.
Украинская команда смогла перевернуть игру с ног на голову, затянула соперника на овертаймы, где оформила бешеный камбэк и вырвала чемпионство.
Стоит отметить, что команды уже пересекались между собой на групповом этапе этого турнира. Тогда NAVI также праздновали победу, но в более тяжелой борьбе - 2:1.
Путь украинского клуба к трофею в Атланте получился по-настоящему чемпионским: в четвертьфинале "Рожденные побеждать" сенсационно выбили лидеров мирового рейтинга Vitality, а в полуфинале разгромили российскую команду BetBoom.
Ранее мы сообщали, что мировые доходы от киберспорта могут превысить 1 млрд долларов.