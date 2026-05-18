После погрома россиян: как украинская команда NAVI вырвали чемпионский титул в США

Драма на трех картах: как NAVI выгрызали золото

Финальная серия началась под диктовку украинской команды.

На первой локации (Mirage) NAVI устроили соперникам настоящий разгром, отдав всего три раунда - 13:3.

На второй карте (Anubis) европейцы попытались навязать борьбу, создав "Рожденным побеждать" определенные проблемы, но класс украинского коллектива взял верх - 13:9.

Настоящая киберспортивная драма развернулась на третьей карте (Nuke):

Первая половина прошла в бескомпромиссной борьбе и завершилась с ничейным счетом 6:6.

После смены сторон NAVI забрали важный пистолетный раунд, но вдруг посыпались под натиском оппонентов.

GamerLegion взяли три раунда подряд и уверенно вырвались вперед.

Когда казалось, что игры на четвертой карте уже не избежать, игроки NAVI продемонстрировали железный характер.

Решающий поединок завершился уверенной победой украинского клуба с общим счетом 3:0. Однако сам матч держал в напряжении до последних секунд.

Украинская команда смогла перевернуть игру с ног на голову, затянула соперника на овертаймы, где оформила бешеный камбэк и вырвала чемпионство.

Состав NAVI: iM, b1t, w0nderful, Aleksib, makazze

Состав GamerLegion: Snax, Tauson, hypex, REZ, PR

Стоит отметить, что команды уже пересекались между собой на групповом этапе этого турнира. Тогда NAVI также праздновали победу, но в более тяжелой борьбе - 2:1.

Путь украинского клуба к трофею в Атланте получился по-настоящему чемпионским: в четвертьфинале "Рожденные побеждать" сенсационно выбили лидеров мирового рейтинга Vitality, а в полуфинале разгромили российскую команду BetBoom.