Після погрому росіян: як українська команда NAVI вирвали чемпіонський титул у США

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (NAVI) здобула блискучу перемогу на престижному міжнародному турнірі з Counter-Strike 2 – IEM Atlanta 2026.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Фінальна серія розпочалася під диктування української команди.
На першій локації (Mirage) NAVI влаштували суперникам справжній розгром, віддавши всього три раунди - 13:3.
На другій мапі (Anubis) європейці спробували нав'язати боротьбу, створивши "Народжені перемагати" певні проблеми, але клас українського колективу взяв гору - 13:9.
Справжня кіберспортивна драма розгорнулася на третій мапі (Nuke):
Коли здавалося, що гри на четвертій мапі вже не уникнути, гравці NAVI продемонстрували залізний характер.
Вирішальний поєдинок завершився впевненою перемогою українського клубу із загальним рахунком 3:0. Проте сам матч тримав у напрузі до останніх секунд.
Українська команда змогла перевернути гру з ніг на голову, затягнула суперника на овертайми, де оформила шалений камбек та вирвала чемпіонство.
Варто зазначити, що команди вже перетиналися між собою на груповому етапі цього турніру. Тоді NAVI також святкували перемогу, але у важчій боротьбі - 2:1.
Шлях українського клубу до трофея в Атланті вийшов по-справжньому чемпіонським: у чвертьфіналі "Народжені перемагати" сенсаційно вибили лідерів світового рейтингу Vitality, а у півфіналі розгромили російську команду BetBoom.
