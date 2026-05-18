ua en ru
Вт, 19 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

После погрома россиян: как украинская команда NAVI вырвали чемпионский титул в США

17:12 18.05.2026 Пн
2 мин
Какой безумный трюк помог украинской команде перевернуть игру в овертаймах?
aimg Екатерина Урсатий
После погрома россиян: как украинская команда NAVI вырвали чемпионский титул в США NAVI чемпион IEM Atlanta 2026 (фото: ESL FACEIT)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere (NAVI) одержала блестящую победу на престижном международном турнире по Counter-Strike 2 - IEM Atlanta 2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Читайте также: Зинченко празднует победу: Passion UA сотворили сенсацию в первом же матче элитного турнира по CS2

Драма на трех картах: как NAVI выгрызали золото

Финальная серия началась под диктовку украинской команды.

На первой локации (Mirage) NAVI устроили соперникам настоящий разгром, отдав всего три раунда - 13:3.

На второй карте (Anubis) европейцы попытались навязать борьбу, создав "Рожденным побеждать" определенные проблемы, но класс украинского коллектива взял верх - 13:9.

Настоящая киберспортивная драма развернулась на третьей карте (Nuke):

  • Первая половина прошла в бескомпромиссной борьбе и завершилась с ничейным счетом 6:6.
  • После смены сторон NAVI забрали важный пистолетный раунд, но вдруг посыпались под натиском оппонентов.
  • GamerLegion взяли три раунда подряд и уверенно вырвались вперед.

Когда казалось, что игры на четвертой карте уже не избежать, игроки NAVI продемонстрировали железный характер.

Решающий поединок завершился уверенной победой украинского клуба с общим счетом 3:0. Однако сам матч держал в напряжении до последних секунд.

Украинская команда смогла перевернуть игру с ног на голову, затянула соперника на овертаймы, где оформила бешеный камбэк и вырвала чемпионство.

  • Состав NAVI: iM, b1t, w0nderful, Aleksib, makazze
  • Состав GamerLegion: Snax, Tauson, hypex, REZ, PR

Стоит отметить, что команды уже пересекались между собой на групповом этапе этого турнира. Тогда NAVI также праздновали победу, но в более тяжелой борьбе - 2:1.

Путь украинского клуба к трофею в Атланте получился по-настоящему чемпионским: в четвертьфинале "Рожденные побеждать" сенсационно выбили лидеров мирового рейтинга Vitality, а в полуфинале разгромили российскую команду BetBoom.

Ранее мы сообщали, что мировые доходы от киберспорта могут превысить 1 млрд долларов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости
30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
Аналитика
Забронированные предприятия генерируют 60% налогов: интервью с Алексеем Соболевым
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Забронированные предприятия генерируют 60% налогов: интервью с Алексеем Соболевым