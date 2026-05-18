Після погрому росіян: як українська команда NAVI вирвали чемпіонський титул у США
Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (NAVI) здобула блискучу перемогу на престижному міжнародному турнірі з Counter-Strike 2 – IEM Atlanta 2026.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Драма на трьох мапах: як NAVI вигризали золото
Фінальна серія розпочалася під диктування української команди.
На першій локації (Mirage) NAVI влаштували суперникам справжній розгром, віддавши всього три раунди - 13:3.
На другій мапі (Anubis) європейці спробували нав'язати боротьбу, створивши "Народжені перемагати" певні проблеми, але клас українського колективу взяв гору - 13:9.
Справжня кіберспортивна драма розгорнулася на третій мапі (Nuke):
- Перша половина пройшла у безкомпромісній боротьбі та завершилася з нічийним рахунком 6:6.
- Після зміни сторін NAVI забрали важливий пістолетний раунд, але раптом посипалися під натиском опонентів.
- GamerLegion взяли три раунди поспіль і впевнено вирвалися вперед.
Коли здавалося, що гри на четвертій мапі вже не уникнути, гравці NAVI продемонстрували залізний характер.
Вирішальний поєдинок завершився впевненою перемогою українського клубу із загальним рахунком 3:0. Проте сам матч тримав у напрузі до останніх секунд.
Українська команда змогла перевернути гру з ніг на голову, затягнула суперника на овертайми, де оформила шалений камбек та вирвала чемпіонство.
- Склад NAVI: iM, b1t, w0nderful, Aleksib, makazze
- Склад GamerLegion: Snax, Tauson, hypex, REZ, PR
Варто зазначити, що команди вже перетиналися між собою на груповому етапі цього турніру. Тоді NAVI також святкували перемогу, але у важчій боротьбі - 2:1.
Шлях українського клубу до трофея в Атланті вийшов по-справжньому чемпіонським: у чвертьфіналі "Народжені перемагати" сенсаційно вибили лідерів світового рейтингу Vitality, а у півфіналі розгромили російську команду BetBoom.
