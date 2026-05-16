Почти два десятилетия вместе: звезда "Американского пирога" объявил о разводе

Актер Джейсон Биггс, получивший мировую известность благодаря игре в культовой кинокомедии "Американский пирог", сообщил о разводе после почти 18 лет совместной жизни.

Разрыв после почти двух десятилетий

Звезда комедии "Американский пирог" Джейсон Биггс и его жена, актриса и писательница Дженни Моллен, официально объявили о разрыве. Печальной новостью о расставании пара поделилась после 18 лет совместной жизни 14 мая 2026 года.

Согласно данным, которые сама пара рассказывала в медиа, это решение является абсолютно взаимным, а между актерами нет никаких конфликтов.

В дальнейшем в их планах поддержка дружеских отношений, ведь основным фокусом отношений экс-влюбленных и в дальнейшем будут их дети: 12-летний Сид и 8-летний Лазло.

Джейсон Биггс и Дженни Молен (фото: instagram.com/jennymollen)

История пары

Бывшие супруги были вместе около двух десятилетий и считались одной из самых "стабильных" в голливудской среде. За это время они прошли путь от первых совместных появлений на публике до семейной жизни вне камер, воспитывая детей и поддерживая карьеры друг друга.

В одном из своих последних интервью актер неоднократно подчеркивал, что "ключом к их отношениям была работа над доверием и способность преодолевать сложные периоды". Учитывая это, новость о разводе стала неприятной неожиданностью даже для ближайшего окружения пары.

Популярность в "Американском пироге"

Джейсон Биггс стал известным на весь мир после роли Джима в фильме "Американский пирог". Этот персонаж сделал его звездой начала 2000-х и одним из самых заметных актеров молодежных комедий.

Картина имела огромный успех, а впоследствии превратилась в популярную франшизу, которая закрепила за Биггсом образ комедийного актера. Несмотря на то, что за свою карьеру он снимался уже во многих топовых фильмах, именно "Американский пирог" до сих пор остается его главной визитной карточкой.