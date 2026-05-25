Шокирующий выбор Испании. Ни один футболист "Реала" не поедет на ЧМ-2026: кто в заявке

19:22 25.05.2026 Пн
2 мин
Главный тренер сборной объяснил свою позицию
aimg Андрей Костенко
Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте (фото: x.com/SEFutbol)
Тренерский штаб национальной сборной Испании объявил официальную заявку на чемпионат мира 2026 года. В списке избранных не нашлось места ни для одного исполнителя мадридского "Реала".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х команды.

Что сказал де ла Фуэнте

Наставник испанцев сразу же отверг любые обвинения в предвзятости к "сливочным", заверив, что руководствовался исключительно профессиональными качествами игроков, а не клубной пропиской.

"Я никогда не обращаю внимания на то, какой клуб представляет игрок. Мне чужд локализм, которым часто страдают болельщики. Клубное происхождение не имеет для меня никакого значения. Я никому не собираюсь давать советов, а лишь прошу ребят максимально почувствовать и уважать цвета своей национальной сборной - и они это делают", - отметил де ла Фуэнте.

Финальная заявка Испании на Мундиаль-2026

В итоговую заявку пиренейцев вошли 26 исполнителей. Основной костяк сформирован из представителей внутренней Ла Лиги (17 игроков), а остальные легионеры приедут из лагерей топ-клубов Англии, Германии и Франции. Львиную долю состава прогнозируемо делегировала каталонская "Барселона".

Сборная Испании:

  • Вратари: Унаи Симон ("Атлетик"), Давид Рая ("Арсенал", Англия), Жоан Гарсия ("Барселона").
  • Защитники: Педро Порро ("Тоттенхэм", Англия), Маркос Льоренте, Марк Пубиль (оба - "Атлетико"), Эмерик Ляпорт ("Атлетик"), Пау Кубарси, Эрик Гарсия (оба - "Барселона"), Марк Кукурелья ("Челси", Англия), Алекс Гримальдо ("Байер", Германия).
  • Полузащитники: Родри ("Манчестер Сити", Англия), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба - "Арсенал", Англия), Педри, Гави (оба - "Барселона"), Фабиан Руис (ПСЖ, Франция), Алекс Баэна ("Атлетико").
  • Нападающие: Ламин Ямаль, Ферран Торрес, Дани Ольмо (все - "Барселона"), Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад"), Борха Иглесиас ("Сельта"), Виктор Муньос ("Осасуна"), Нико Уильямс ("Атлетик"), Йереми Пино ("Кристал Пэлас", Англия).

Календарь и соперники "Фурии Рохи"

Волею жребия пиренейская команда попала в квартет H. За выход в раунд плей-офф подопечные де ла Фуэнте поспорят со сборными Уругвая, Саудовской Аравии и Кабо-Верде.

Экзаменовать мировой форум испанцы начнут в американской Атланте. Именно там 15 июня состоится их стартовый поединок против Кабо-Верде. На этой же арене "Фурия Роха" впоследствии проведет и календарную игру против саудовцев (21 июня). А завершат групповой турнир испанцы 26 июня в мексиканском Сапопани - матчем против Уругвая.

