Первое результативное действие: Яремчук отличился за "Лион" в чемпионате Франции (видео)

Молниеносный выход на замену

После короткого дебюта против "Ниццы" (9 минут), главный тренер лионцев Паулу Фонсека предоставил украинцу больше игрового времени в матче против "Страсбура". Яремчук появился на поле на 58-й минуте, когда его команда уже уступала 0:2.

Роману понадобилось меньше минуты, чтобы принести пользу. Получив мяч, украинец совершил скоростной прорыв по левому флангу и выполнил выверенный прострел в центр штрафной площадки. Опытный Корентен Толиссо замкнул передачу в касание, сократив отставание - 1:2.

Конец суперсерии "Лиона"

Несмотря на активность Яремчука, организовать полноценный камбэк "ткачам" не удалось. На 81-й минуте "Страсбур" заработал право на пенальти, который уверенно реализовал, установив окончательный счет - 3:1 в свою пользу.

Это поражение стало для "Лиона" настоящим шоком, ведь команда прервала свою феноменальную 13-матчевую победную серию. До этого поединка лионцы не теряли очков еще с начала декабря, выиграв семь матчей подряд в чемпионате, а также по три игры в Лиге Европы и Кубке Франции.

Турнирное положение команды украинца

Напомним, Яремчук перебрался во Францию в последний день зимнего трансферного окна. "Лион" арендовал нападающего у греческого "Олимпиакоса" за 1,5 миллиона евро, оставив за собой право выкупа игрока в конце сезона.

Несмотря на поражение команда украинца остается третьей в Лиге 1 с 45 баллами в активе. Лидируют - ПСЖ (54 очка) и "Ланс" (52). Свой следующий поединок "Лион" проведет в воскресенье, 1 марта. "Ткачи" на выезде сыграют против своего главного преследователя - "Марселя" (4-е место, 40 очков).