RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Первое результативное действие: Яремчук отличился за "Лион" в чемпионате Франции (видео)

Роман Яремчук (фото: x.com/OL)
Автор: Андрей Костенко

Украинский нападающий Роман Яремчук отметился первым результативным действием во французской Лиге 1. Форвард, который лишь недавно присоединился к "Лиону", помог своей новой команде забить в поединке против "Страсбура", однако это не спасло "ткачей" от поражения.

Молниеносный выход на замену

После короткого дебюта против "Ниццы" (9 минут), главный тренер лионцев Паулу Фонсека предоставил украинцу больше игрового времени в матче против "Страсбура". Яремчук появился на поле на 58-й минуте, когда его команда уже уступала 0:2.

Роману понадобилось меньше минуты, чтобы принести пользу. Получив мяч, украинец совершил скоростной прорыв по левому флангу и выполнил выверенный прострел в центр штрафной площадки. Опытный Корентен Толиссо замкнул передачу в касание, сократив отставание - 1:2.

Конец суперсерии "Лиона"

Несмотря на активность Яремчука, организовать полноценный камбэк "ткачам" не удалось. На 81-й минуте "Страсбур" заработал право на пенальти, который уверенно реализовал, установив окончательный счет - 3:1 в свою пользу.

Это поражение стало для "Лиона" настоящим шоком, ведь команда прервала свою феноменальную 13-матчевую победную серию. До этого поединка лионцы не теряли очков еще с начала декабря, выиграв семь матчей подряд в чемпионате, а также по три игры в Лиге Европы и Кубке Франции.

Турнирное положение команды украинца

Напомним, Яремчук перебрался во Францию в последний день зимнего трансферного окна. "Лион" арендовал нападающего у греческого "Олимпиакоса" за 1,5 миллиона евро, оставив за собой право выкупа игрока в конце сезона.

Несмотря на поражение команда украинца остается третьей в Лиге 1 с 45 баллами в активе. Лидируют - ПСЖ (54 очка) и "Ланс" (52). Свой следующий поединок "Лион" проведет в воскресенье, 1 марта. "Ткачи" на выезде сыграют против своего главного преследователя - "Марселя" (4-е место, 40 очков).

Также узнайте, как опальный Гуцуляк принес победу "Полесью" в первом матче года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол