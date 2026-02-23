UA

Перша результативна дія: Яремчук відзначився за "Ліон" у чемпіонаті Франції (відео)

Роман Яремчук (фото: x.com/OL)
Автор: Андрій Костенко

Український нападник Роман Яремчук відзначився першою результативною дією у французькій Лізі 1. Форвард, який лише нещодавно приєднався до "Ліона", допоміг своїй новій команді забити у поєдинку проти "Страсбура", проте це не врятувало "ткачів" від поразки.

Блискавичний вихід на заміну

Після короткого дебюту проти "Ніцци" (9 хвилин), головний тренер ліонців Паулу Фонсека надав українцю більше ігрового часу в матчі проти "Страсбура". Яремчук з'явився на полі на 58-й хвилині, коли його команда вже поступалася 0:2.

Роману знадобилося менше хвилини, щоб принести користь. Отримавши м'яч, українець здійснив швидкісний прорив лівим флангом і виконав вивірений простріл у центр штрафного майданчика. Досвідчений Корентен Толіссо замкнув передачу в дотик, скоротивши відставання – 1:2.

Кінець суперсерії "Ліона"

Попри активність Яремчука, організувати повноцінний камбек "ткачам" не вдалося. На 81-й хвилині "Страсбур" заробив право на пенальті, який впевнено реалізував, встановивши остаточний рахунок – 3:1 на свою користь.

Ця поразка стала для "Ліона" справжнім шоком, адже команда перервала свою феноменальну 13-матчеву переможну серію. До цього поєдинку ліонці не втрачали очок ще з початку грудня, вигравши сім матчів поспіль у чемпіонаті, а також по три гри в Лізі Європи та Кубку Франції.

Турнірне становище команди українця

Нагадаємо, Яремчук перебрався до Франції в останній день зимового трансферного вікна. "Ліон" орендував нападника у грецького "Олімпіакоса" за 1,5 мільйона євро, залишивши за собою право викупу гравця в кінці сезону.

Попри поразку команда українця залишається третьою у Лізі 1 з 45 балами в активі. Лідирують – ПСЖ (54 очка) та "Ланс" (52). Свій наступний поєдинок "Ліон" проведе у неділю, 1 березня. "Ткачі" на виїзді зіграють проти свого головного переслідувача – "Марселя" (4-те місце, 40 очок).

Також дізнайтеся, як опальний Гуцуляк приніс перемогу "Поліссю" у першому матчі року.

