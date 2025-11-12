ua en ru
Женская сборная Украины обыграла Черногорию на старте Евробаскета-2027

Среда 12 ноября 2025 22:07
UA EN RU
Женская сборная Украины обыграла Черногорию на старте Евробаскета-2027 Женская сборная Украины по баскетболу (фото: fbu.ua/news)
Автор: Екатерина Урсатий

Национальная женская сборная Украины по баскетболу успешно начала отбор на чемпионат Европы 2027 года. В стартовом матче квалификации команда Валерия Альбичука одолела Черногорию со счетом 71:65.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Уверенная игра украинских баскетболисток

"Сине-желтые" удачно начали встречу, быстро оформив преимущество в четыре очка. Несмотря на попытки соперниц сократить отставание, украинки завершили первую четверть лидерами.

Во втором отрезке Черногория временно перехватила инициативу, выйдя вперед перед большим перерывом - 34:33.

После отдыха сборная Украины вновь установила контроль над игрой. В третьей четверти наши баскетболистки оформили рывок и вернули преимущество в +7 очков. Заключительные десять минут прошли под диктовку украинок, которые уверенно довели матч до победного завершения.

Героини матча

Самой результативной в составе сборной Украины стала форвардка Мириам Уро-Ниле, которая набрала 20 очков. Капитанка команды Алина Ягупова остановилась в шаге от трипл-дабла - 12 очков, 11 передач и 9 подборов.

Несмотря на отсутствие основной защитницы Дарьи Дубнюк, которая пропустит ноябрьские матчи из-за травмы колена, украинки сумели одержать важную победу на старте квалификации.

Позиции в группе

После первого тура сборная Украины занимает второе место в группе E, уступая Болгарии лишь по разнице очков. Болгарки в своем матче разгромили Азербайджан - 141:48.

Турнирная таблица (группа E):

  1. Болгария - 2 очка (141:48)
  2. Украина - 2 очка (71:65)
  3. Черногория - 1 очко (65:71)
  4. Азербайджан - 1 очко (48:141)

Что дальше

Следующий матч в квалификации Евробаскета-2027 женская сборная Украины проведет в субботу, 15 ноября. Соперницей станет команда Болгарии, начало игры - в 18:30.

Ранее мы рассказали, как Святослав Михайлюк установил новый рекорд в НБА.

Также читайте об арестах звезд НБА, которые работали на мафию.

