"Печаль разрывает сердце": в семье Леси Никитюк произошло горе

Украинская телеведущая Леся Никитюк сообщила о горе в своей семье.
Леся рассказала, что 22 февраля умерла ее тетя Галина.
Ведущая опубликовала совместное фото с родным человеком и призналась, что для их семьи это большая и болезненная потеря.
"Сегодня не стало моей тети Гали. Печаль просто разрывает сердце. Наша дорогая Галюсичка", - написала Никитюк.
Больше деталей об обстоятельствах смерти тети телеведущая не раскрывала.
Также она дала понять, что некоторое время не будет выходить на связь с подписчиками, ведь переживает период скорби.
В сториз знаменитость также опубликовала фото зажженной свечи, символически почтив память близкого человека.
