"Печаль разрывает сердце": в семье Леси Никитюк произошло горе

Леся рассказала, что 22 февраля умерла ее тетя Галина.

Ведущая опубликовала совместное фото с родным человеком и призналась, что для их семьи это большая и болезненная потеря.

"Сегодня не стало моей тети Гали. Печаль просто разрывает сердце. Наша дорогая Галюсичка", - написала Никитюк.

У Леси Никитюк умер близкий человек (скриншот)

Больше деталей об обстоятельствах смерти тети телеведущая не раскрывала.

Также она дала понять, что некоторое время не будет выходить на связь с подписчиками, ведь переживает период скорби.

В сториз знаменитость также опубликовала фото зажженной свечи, символически почтив память близкого человека.

