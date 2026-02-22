"Печаль розриває серце": у родині Лесі Нікітюк сталося горе

Українська телеведуча Леся Нікітюк повідомила про горе у своїй родині.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.
Більше цікавого: Діти Степана Гіги вперше розкрили правду про його хворобу
Леся розповіла, що 22 лютого померла її тітка Галина.
Ведуча опублікувала спільне фото з рідною людиною та зізналася, що для їхньої сім’ї це велика й болюча втрата.
"Сьогодні не стало моєї тітки Галі. Печаль просто розриває серце. Наша дорога Галюсічка", - написала Нікітюк.
Більше деталей про обставини смерті тітки телеведуча не розкривала.
Також вона дала зрозуміти, що певний час не виходитиме на зв’язок із підписниками, адже переживає період скорботи.
У сторіз знаменитість також опублікувала фото запаленої свічки, символічно вшанувавши пам’ять близької людини.
Вас може зацікавити: