Павлик впервые отреагировал на скандал во Дворце "Украина" и поддержал жену: "Я пел уверенно"

Так, Павлик подтвердил, что Дворец "Украина" действительно был инициатором концерта и провел большую подготовительную работу.

В то же время артист подчеркнул, что это не отменяет тех событий, которые, по его словам, произошли уже во время самого выступления.

"21 марта в Национальном дворце искусств "Украина" состоялся мой юбилейный концерт. Хочу отметить: Дворец "Украина" действительно выступил инициатором этого концерта и провел большую организационную работу. Я это ценю и благодарен за вклад в подготовку события. Но это не может быть оправданием тем вещам, которые происходили во время концерта", - заявил исполнитель.

По словам певца, во время выступления для него были созданы неприемлемые условия работы, а сам концерт, как он утверждает, остановили без реальных причин.

Виктор Франкович подчеркнул, что не имел никаких проблем с самочувствием и чувствовал себя готовым продолжать петь.

"Во время выступления были созданы неприемлемые условия для работы артиста. Концерт был остановлен без всяких объективных оснований. Я чувствовал себя хорошо, находился в рабочей форме, пел уверенно и не имел никакого физического дискомфорта, который мог бы быть причиной для остановки выступления", - подчеркнул артист.

Также исполнитель заявил, что после этого ситуация вышла за пределы профессиональной этики.

Он прямо заговорил об унижении, психологическом давлении и неприемлемых высказываниях, в частности в адрес своей жены Екатерины Репяховой.

"После этого ситуация вышла за пределы профессиональной этики. Произошло публичное унижение, психологическое давление и недопустимые высказывания, в том числе в сторону моей жены. Фразы вроде "твое место дома" являются проявлением дискриминации и не имеют ничего общего с уважением ни к человеку, ни к профессии", - написал Павлик.

Певец также дал понять, что полностью поддерживает публичную позицию своей жены.

По его словам, молчание в таких ситуациях лишь закрепляет безнаказанность и не позволяет изменить профессиональную среду.

"Я полностью поддерживаю свою жену в ее позиции не молчать о подобных вещах. Замалчивание порождает вседозволенность. И если мы хотим изменений в профессиональной среде, мы должны говорить об этом открыто", - заявил артист.

В конце обращения Павлик поблагодарил слушателей, которые были в тот вечер в зале, и намекнул, что еще вернется на сцену.

"Я благодарен каждому зрителю, который был в зале в тот вечер, за поддержку, тепло и любовь. Я обязательно спою на бис!" - подытожил он.

Что предшествовало заявлению Виктора Павлика

Скандал получил огласку после заявлений Екатерины Репяховой, которая утверждала, что во время концерта Виктора Павлика во Дворце "Украина" столкнулась с психологическим давлением, унижением и угрозами со стороны организаторов.

Позже она также заявила, что сам концерт якобы остановили без запланированного антракта, а артисту сказали, что он "ужасно поет".

Впоследствии в публичный спор вмешалась Анна Завальская, которая встала на защиту команды концерта.

Она заявила, что антракт был профессиональным решением, а не унижением артиста, и обвинила жену Павлика в сознательном обострении конфликта.

Теперь же по делу впервые публично высказался сам Виктор Павлик, фактически поддержав версию своей жены и подтвердив, что считает ситуацию за кулисами неприемлемой.