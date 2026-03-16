"Оскар-2026": Джесси Бакли стала лучшей актрисой года

Также в этой категории на победу претендовали:

Роуз Бирн - "Я не железная"

Кейт Хадсон - "Песня любви"

Ренате Рейнсве - "Сентиментальная ценность"

Эмма Стоун - "Бугония"

Кто такая Джесси Бакли

Джесси Бакли родилась в 1989 году в ирландском Килларне, что в графстве Керри.

Она росла в семье, где музыка была важной частью жизни, ведь ее мать работала вокальным педагогом.

Еще с детства будущая актриса увлекалась музыкой, а в школе активно участвовала в театральных постановках.

В 2008 году Бакли стала одной из самых ярких участниц британского талант-шоу I'd Do Anything, где искали исполнительницу роли Нэнси для обновленной версии мюзикла "Оливер!". Тогда она заняла второе место.

Впоследствии, в 2013 году, актриса завершила обучение в Королевской академии драматического искусства RADA, которая считается одной из самых престижных театральных школ Великобритании.

Свои первые серьезные шаги в профессии Джесси сделала на сцене театра, в частности выступала в "Глобусе".

Позже она начала активно сниматься в телевизионных проектах BBC. Среди ее заметных работ того периода - роли в сериалах "Война и мир" (2016) и "Табу" (2017).

Широкое признание Бакли получила в 2019 году после роли Людмилы Игнатенко в мини-сериале HBO "Чернобыль".

Джесси Бакли (кадр из сериала "Чернобыль")

Она сыграла жену пожарного Василия Игнатенко, который был среди первых ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Также известность актрисе принесли работы в фильмах "Зверь", "Я думаю закончить это все" и "Мерзкие послания".

О чем фильм "Гамнет"

События ленты разворачиваются в Англии XVI века. В центре сюжета - Агнес Хэтэуэй, жена молодого Уильяма Шекспира, роль которого исполнил Пол Мескал.

История показывает, как семья переживает трагическую смерть своего 11-летнего сына Гамнета, который умирает от чумы.

Фильм сосредотачивается на теме глубокой утраты и боли.

Агнес пытается справиться с трагедией в Стратфорде, тогда как ее муж в Лондоне проживает эту боль по-своему, превращая ее в вдохновение для написания одной из своих самых известных пьес - "Гамлет".