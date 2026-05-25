Оля Полякова неожиданно вступилась за Лободу после критики в Украине: "Ее не приняли здесь"
Украинская певица Оля Полякова прокомментировала свое отношение к Светлане Лободе, с которой ее в последнее время нередко сравнивали в Сети.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прямой эфир звезды в Instagram.
Один из подписчиков спросил артистку, действительно ли между ней и Лободой существует конфликт.
Полякова заверила, что никакой вражды между ними нет.
Более того, певица заявила, что считает реакцию на Лободу в Украине слишком жесткой.
"У меня нет конфликта со Светланой Лободой. Считаю, то, что произошло с ней в последнее время - жестко. Она поддержала Украину, но ее не приняли здесь. Это плохой знак для других артистов, которые хотели бы, возможно, поддержать нас, но после этого не поддержали", - отметила исполнительница.
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
К слову, Светлана Лобода уже длительное время строит карьеру за границей.
Она продолжает исполнять русскоязычные песни, из-за чего регулярно становится объектом критики в соцсетях.
Отдельно украинская публика неоднократно реагировала на попытки Лободы вернуться в украинское инфопространство.
Именно из-за неоднозначного отношения части аудитории артистка сейчас преимущественно выступает за пределами Украины.
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Полякову и Лободу ранее также сравнивали из-за сценических образов. В Сети предполагали, что некоторые наряды Оли якобы напоминали стиль ее коллеги.
Впрочем, Оля объясняла, что подобные элементы в сценических костюмах используют многие мировые артисты.
Она также отмечала, что давно не виделась с коллегой и даже не знает, в каких образах та сейчас выходит на сцену.