Оля Полякова несподівано заступилася за Лободу після критики в Україні: "Її не прийняли тут"

Українська співачка Оля Полякова прокоментувала своє ставлення до Світлани Лободи, з якою її останнім часом нерідко порівнювали у Мережі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прямий ефір зірки в Instagram .

Один із підписників запитав артистку, чи справді між нею та Лободою існує конфлікт.

Полякова запевнила, що жодної ворожнечі між ними немає.

Ба більше, співачка заявила, що вважає реакцію на Лободу в Україні надто жорсткою.

"У мене немає конфлікту зі Світланою Лободою. Вважаю, те, що сталося з нею останнім часом - жорстко. Вона підтримала Україну, але її не прийняли тут. Це поганий знак для інших артистів, які хотіли б, можливо, підтримати нас, але після цього не підтримали", - зазначила виконавиця.

До слова, Світлана Лобода вже тривалий час будує кар’єру за кордоном.

Вона продовжує виконувати російськомовні пісні, через що регулярно стає об’єктом критики в соцмережах.

Окремо українська публіка неодноразово реагувала на спроби Лободи повернутися в український інфопростір.

Саме через неоднозначне ставлення частини аудиторії артистка нині переважно виступає за межами України.

Полякову та Лободу раніше також порівнювали через сценічні образи. У Мережі припускали, що деякі вбрання Олі нібито нагадували стиль її колеги.

Втім, Оля пояснювала, що подібні елементи у сценічних костюмах використовують багато світових артистів.

Вона також зазначала, що давно не бачилася з колегою і навіть не знає, в яких образах та зараз виходить на сцену.