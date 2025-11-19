ua en ru
Олейникова разгромила соперницу из Бурунди и оформила путевку в 1/4 финала WTA в Чили

Среда 19 ноября 2025 22:46
UA EN RU
Александра Олиникова
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Александра Олейникова продолжает победный ход на грунтовом турнире WTA 125 в Колине. Украинка уверенно одолела представительницу Бурунди Саду Нахиману.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Олейникова не оставила шансов сопернице

Пятая сеяная соревнований завершила матч второго раунда за минимальное время. Украинка контролировала игру с первых розыгрышей и уже за 52 минуты оформила победу с односторонним счётом 6:0, 6:2.

Олейникова провела поединок максимально уверенно: выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и шесть раз брала подачу соперницы. Нахимана в ответ заработала лишь один брейк и трижды ошиблась на своей подаче.

Турнирный путь и история противостояний

Это была вторая встреча теннисисток, и в третий раз Нахимана не смогла навязать борьбу. Ранее украинка переигрывала соперницу в 2023 году на испанском турнире ITF W100.

Победа в Колине стала седьмой подряд для Олейниковой. Перед чилийскими стартами она завоевала титул категории WTA 125 в Тукумане, что позволило ей подойти к новому турниру в отличной форме.

В первом же круге в Колине украинка без особого сопротивления прошла американку Элизабет Мандлик.

Кто будет следующей соперницей

В четвертьфинале Олейникова сыграет с победительницей дуэли между венгеркой Панной Удварди (WTA 108) и словенкой Полоной Герцог (WTA 864).

Украинка продолжает борьбу за второй подряд титул в турнирах этой серии.

Ранее сообщалось, почему Украина потеряла позиции в рейтинге Кубка Билли Джин Кинг.

Также читайте, Элина Свитолина определилась с первым турниром 2026 года.

Украина Теннис
