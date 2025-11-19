ua en ru
Олійникова розгромила суперницю з Бурунді і оформила путівку до 1/4 фіналу WTA у Чилі

Середа 19 листопада 2025 22:46
Олександра Оліникова (фото: )
Автор: Катерина Урсатій

Українська тенісистка Олександра Олійникова продовжує переможний хід на ґрунтовому турнірі WTA 125 у Коліні. Українка впевнено здолала представницю Бурунді Саду Нахіману.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Олійникова не залишила шансів суперниці

П’ята сіяна змагань завершила матч другого раунду за мінімальний час. Українка контролювала гру з перших розіграшів і вже за 52 хвилини оформила перемогу з одностороннім рахунком 6:0, 6:2.

Олійникова провела поєдинок максимально впевнено: виконала один ейс, припустилася однієї подвійної помилки та шість разів брала подачу суперниці. Нахімана у відповідь заробила лише один брейк і тричі помилилася на своїй подачі.

Турнірний шлях та історія протистоянь

Це була друга зустріч тенісисток, і втретє Нахімана не змогла нав’язати боротьбу. Раніше українка перегравала суперницю у 2023 році на іспанському турнірі ITF W100.

Перемога в Коліні стала сьомою поспіль для Олійникової. Перед чилійськими стартами вона завоювала титул категорії WTA 125 у Тукумані, що дозволило їй підійти до нового турніру в чудовій формі.

У першому ж колі в Коліні українка без особливого опору пройшла американку Елізабет Мандлік.

Хто буде наступною суперницею

У чвертьфіналі Олійникова зіграє з переможницею дуелі між угоркою Панною Удварді (WTA 108) та словенкою Полоною Герцог (WTA 864).

Українка продовжує боротьбу за другий поспіль титул у турнірах цієї серії.

Раніше повідомлялося, чому Україна втратила позиції у рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг.

Також читайте, Еліна Світоліна визначилася з першим турніром 2026 року.

